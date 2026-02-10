To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Καρκίνος ωοθηκών: Πώς μια απλή επέμβαση μπορεί να σώσει ζωές
Μια απλή προληπτική επέμβαση κατά τη διάρκεια γυναικολογικών χειρουργείων φαίνεται να μειώνει δραστικά τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών, συμφωνα με καναδική μελέτη
Μια καινοτόμος στρατηγική πρόληψης που αναπτύχθηκε στον Καναδά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της πιο συχνής και πιο θανατηφόρας μορφής καρκίνου των ωοθηκών έως και 80%, σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open.
Η μέθοδος, γνωστή ως ευκαιριακή σαλπιγγεκτομή, αφορά την προληπτική αφαίρεση των σαλπίγγων σε γυναίκες που υποβάλλονται ήδη σε συνηθισμένες γυναικολογικές επεμβάσεις, όπως υστερεκτομή ή απολίνωση σαλπίγγων.
Η νέα μελέτη, με επικεφαλής μια διεθνή συνεργασία με έδρα τη Βρετανική Κολομβία που ονομάζεται Ovarian Cancer Observatory, παρέχει τα πιο ξεκάθαρα μέχρι σήμερα στοιχεία ότι αυτή η καναδική καινοτομία σώζει ζωές. «Η μελέτη μας δείχνει ξεκάθαρα ότι η αφαίρεση των σαλπίγγων ως συμπληρωματική πράξη κατά τη διάρκεια μιας συνήθους χειρουργικής επέμβασης μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του πιο θανατηφόρου τύπου καρκίνου των ωοθηκών», δήλωσε η συν-κύρια συγγραφέας της μελέτης, δρ. Gillian Hanley, αναπληρώτρια καθηγήτρια μαιευτικής και γυναικολογίας του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας (UBC). «Δείχνει πώς αυτή η σχετικά απλή αλλαγή στη χειρουργική πρακτική μπορεί να έχει βαθύ και σωτήριο αντίκτυπο».
Η προσέγγιση της ευκαιριακής σαλπιγγεκτομής αναπτύχθηκε αρχικά και ονομάστηκε από τη δρ. Dianne Miller, ομότιμη αναπληρώτρια καθηγήτρια στο UBC και γυναικολογική ογκολόγο στο Vancouver Coastal Health και στο BC Cancer. Συνίδρυσε τη διεπιστημονική ερευνητική ομάδα για τον καρκίνο των ωοθηκών στη Βρετανική Κολομβία, την OVCARE. «Αν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να θεραπεύεις τον καρκίνο, είναι να μην εμφανιστεί ποτέ εξαρχής», δήλωσε η δρ. Miller.
Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα υγείας από περισσότερα από 85.000 άτομα που υποβλήθηκαν σε γυναικολογικές επεμβάσεις στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, την περίοδο 2008-2020. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσες είχαν υποβληθεί σε ευκαιριακή σαλπιγγεκτομή είχαν 78% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν ορώδη καρκίνο των ωοθηκών, τον πιο επιθετικό και θανατηφόρο υπότυπο της νόσου.
Ακόμη και στις σπάνιες περιπτώσεις εμφάνισης καρκίνου μετά την επέμβαση, οι όγκοι ήταν βιολογικά λιγότερο επιθετικοί. Τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν και από διεθνή δεδομένα παθολογοανατομικών εργαστηρίων.
Ο καρκίνος των ωοθηκών θεωρείται ο πιο θανατηφόρος γυναικολογικός καρκίνος, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα τεστ προληπτικού ελέγχου και συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ευκαιριακή σαλπιγγεκτομή είναι μια απλή, ασφαλής και οικονομικά αποδοτική πρακτική, η οποία θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές παγκοσμίως, εφόσον υιοθετηθεί ευρύτερα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, επαγγελματικοί ιατρικοί οργανισμοί σε 24 χώρες συνιστούν πλέον την ευκαιριακή σαλπιγγεκτομή ως στρατηγική πρόληψης του καρκίνου των ωοθηκών, συμπεριλαμβανομένης της Καναδικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας, η οποία εξέδωσε σχετικές οδηγίες το 2015.
«Αυτό είναι το αποκορύφωμα περισσότερων από δέκα ετών δουλειάς που ξεκίνησε εδώ στη Βρετανική Κολομβία», δήλωσε ο συν-κύριος συγγραφέας δρ. David Huntsman, καθηγητής παθολογίας και εργαστηριακής ιατρικής καθώς και μαιευτικής και γυναικολογίας στο UBC και διακεκριμένος επιστήμονας στο BC Cancer. «Ο αντίκτυπός της είναι ακόμη μεγαλύτερος από όσο περιμέναμε. Η ελπίδα μας είναι ότι περισσότεροι κλινικοί γιατροί θα υιοθετήσουν αυτή την αποδεδειγμένη προσέγγιση, η οποία έχει τη δυνατότητα να σώσει αμέτρητες ζωές» κατέληξε.
Πηγή: ygeaimou.gr
Πώς η μέθοδος σώζει ζωέςΗ καναδική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας έγινε η πρώτη περιοχή παγκοσμίως που προσέφερε την μέθοδο το 2010, αφού μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας, το BC Cancer και το Vancouver Coastal Health σχεδίασε την προσέγγιση αυτή, όταν διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες μορφές καρκίνου των ωοθηκών προέρχονται στην πραγματικότητα από τις σάλπιγγες και όχι από τις ίδιες τις ωοθήκες. Η ευκαιριακή σαλπιγγεκτομή αφήνει τις ωοθήκες άθικτες, διατηρώντας τη σημαντική παραγωγή ορμονών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελάχιστες παρενέργειες από την πρόσθετη αυτή επέμβαση.
Πού εστίασε η μελέτη
Νέα ελπίδα για έναν «σιωπηλό» καρκίνο
