Πόσο αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας τα χτυπήματα στο κεφάλι;
Γιατί ένα χτύπημα στο κεφάλι δεν πρέπει να υποτιμάται - Νέα επιστημονικά δεδομένα συνδέουν τον τραυματισμό με αυξημένο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης
Νέα επιστημονικά δεδομένα εξηγούν γιατί ακόμη και ένα μικρό χτύπημα στο κεφάλι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ αργότερα στη ζωή, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για μια πιθανή στρατηγική πρόληψης.
Σύμφωνα με έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια (UVA), που δημοσιεύθηκε στο Cell Reports, η τραυματική εγκεφαλική κάκωση επηρεάζει τη λειτουργία των λεμφικών αγγείων του εγκεφάλου, ενός συστήματος «αποχέτευσης» που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την απομάκρυνση τοξικών ουσιών.
Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή John Lukens, μέλος του Τμήματος Νευροεπιστημών του UVA και του Κέντρου Ανοσολογίας και Γλοιακών Κυττάρων του Εγκεφάλου, διαπίστωσε ότι ακόμη και ένας ήπιος τραυματισμός στο κεφάλι μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες αλλαγές στον εγκέφαλο, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ.
«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η αποκατάσταση της εγκεφαλικής “αποχέτευσης” μετά από τραύμα στο κεφάλι μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ αργότερα στη ζωή», επισημαίνει ο Lukens.
Τα λεμφικά αγγεία του εγκεφάλου, τα οποία ανακαλύφθηκαν μόλις το 2015 από ερευνητές του ίδιου πανεπιστημίου, βρίσκονται στις προστατευτικές μεμβράνες του εγκεφάλου και συνδέουν το κεντρικό νευρικό σύστημα με το ανοσοποιητικό.
Η νέα μελέτη δείχνει ότι οι τραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις διαταράσσουν τη λειτουργία αυτών των αγγείων, οδηγώντας σε συσσώρευση της πρωτεΐνης ταυ, μιας τοξικής ουσίας που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της νόσου Αλτσχάιμερ.
Σημαντικό είναι ότι τα συσσωματώματα ταυ δεν περιορίζονται στο σημείο του τραυματισμού, αλλά εξαπλώνονται σε άλλα τμήματα του εγκεφάλου, επιταχύνοντας τη νευροεκφύλιση.
Σε πειραματόζωα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι παρέμβαση εντός 24 ωρών από τον τραυματισμό βοήθησε στην αποκατάσταση της λειτουργίας των λεμφικών αγγείων και προστάτευσε τον εγκέφαλο από την εκφύλιση.
Η παρέμβαση περιλάμβανε ένα ακίνδυνο, κενό «κέλυφος» ιού για να μεταφέρουν τον VEGFC, έναν φυσικό αυξητικό παράγοντα που ενισχύει την ανάπτυξη και επιδιόρθωση των λεμφικών αγγείων. Το αποτέλεσμα ήταν η αποτροπή της συσσώρευσης της πρωτεΐνης ταυ.
Αρκεί και ένας μικρός τραυματισμός
Ο ρόλος των λεμφικών αγγείων του εγκεφάλου
Tι έδειξε η μελέτη στο εργαστήριο
«Η τραυματική εγκεφαλική κάκωση είναι μια κατάσταση για την οποία διαθέτουμε ελάχιστες θεραπευτικές επιλογές. Ένας νέος θεραπευτικός στόχος είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός», σημειώνει η Δρ. Ashley Bolte, μέλος της ερευνητικής ομάδας.
Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα ευρήματα αυτά μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αξία, καθώς οι τραυματισμοί στο κεφάλι έχουν συνδεθεί και με άλλες νευροεκφυλιστικές νόσους, όπως η νόσος Πάρκινσον, η νόσος του κινητικού νευρώνα (ALS) και η χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια.
Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα πριν εφαρμοστούν οι νέες αυτές προσεγγίσεις στον άνθρωπο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ενίσχυση της «αποχέτευσης» του εγκεφάλου θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο πρόληψης σοβαρών νευρολογικών παθήσεων.
Τα νέα αυτά ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι ακόμη και ένας φαινομενικά ήπιος τραυματισμός στο κεφάλι δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία του εγκεφάλου. Αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η στοχευμένη αποκατάσταση των μηχανισμών «καθαρισμού» του εγκεφάλου μετά από τραυματισμό θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει ένα νέο, ελπιδοφόρο εργαλείο πρόληψης του Αλτσχάιμερ και άλλων νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.
Πηγή: ygeiamou.gr
Συμπέρασμα
