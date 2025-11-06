7 συνήθειες που βοηθούν στην προστασία του εγκεφάλου σας από τη νόσο του Πάρκινσον
Ορισμένες προσαρμογές στον τρόπο ζωής μας μπορούν να κρατήσουν τον εγκέφαλό μας υγιή για περισσότερα χρόνια
Η νόσος του Πάρκινσον είναι η δεύτερη πιο συνηθισμένη νευροεκφυλιστική διαταραχή του εγκεφάλου μετά το Αλτσχάιμερ. Είναι μια ασθένεια άμεσα σχετιζόμενη με την τρίτη ηλικία, επομένως η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού έχει οδηγήσει σε αύξηση και των κρουσμάτων. Περίπου 25 εκατομμύρια άτομα εκτιμάται ότι θα ζουν με αυτή τη νόσο μέχρι το 2050.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κυρίως προβλήματα στις κινητικές ικανότητες και άλλες λειτουργίες του νευρικού συστήματος, όπως δυσκαμψία, τρέμουλο, προβλήματα ισορροπίας και επιβράδυνση των κινήσεων. Επίσης, η νόσος μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη διάθεση, γνωστικές αδυναμίες και διαταραχές του ύπνου. Παρόλο που εμφανίζεται κυρίως σε άτομα άνω των 60 ετών, υπάρχουν και περιστατικά πρώιμης εκδήλωσης της νόσου.
Η μεγάλη ηλικία φαίνεται να είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την εμφάνιση της νόσου, με τον κίνδυνο να αυξάνεται από την κληρονομικότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με το foxnews.com, έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένες προσαρμογές στον τρόπο ζωής ενός ανθρώπου μπορούν όχι μόνο να επιβραδύνουν αλλά και να αποτρέψουν τη νόσο του Πάρκινσον.
Αυτές οι προσαρμογές περιλαμβάνουν τα εξής:
1) Καθημερινή άσκηση
Η άθληση συνδέεται στενά με τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον, σύμφωνα με τη Δρ. Mary Ann Picone, διευθύντρια του Κέντρου Σκλήρυνσης κατά Πλάκας του Holy Name Medical Center στο Νιου Τζέρσεϊ. Η Picone συνιστά αερόβια άσκηση μέτριας έως υψηλής έντασης για τουλάχιστον 30 λεπτά καθημερινώς. Τα βάρη και γενικότερα η γυμναστική αντιστάσεων μπορούν να είναι επίσης ευεργετικές.
2) Διατροφή «φιλική» προς τον εγκέφαλο
Η Picone συνιστά μια διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυτικές πηγές πρωτεϊνών. Επίσης, δεν προτείνονται τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Η γιατρός επισημαίνει ότι όσοι πίνουν καφέ και τσάι έχουν χαμηλότερο ρίσκο εμφάνισης της νόσου.
3) Αποφυγή τοξινών
Η έκθεση σε περιβαλλοντικές τοξίνες όπως τα φυτοφάρμακα και τα βαρέα μέταλλα μπορούν να βλάψουν τους νευρώνες και να αυξήσουν τον κίνδυνο για Πάρκινσον, σύμφωνα με τον Δρ. George Michalopoulos, ιδρυτή και πρόεδρο του The Neurologic Wellness Institute στο Σικάγο. Αν και είναι αδύνατον να αποφύγει κανείς απόλυτα τις τοξίνες, μπορεί να στραφεί στην επιλογή βιολογικών προιόντων, στη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού σε περίπτωση εργασίας με χημικά και στην κατανάλωση φιλτραρισμένου νερού.
4) Έμφαση στον σωστό ύπνο
«Η χρόνια έλλειψη ύπνου ή παθήσεις όπως η υπνική άπνοια μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του Πάρκινσον», προσθέτει ο Δρ. Michalopoulos. «Τηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, αποφύγετε τις οθόνες πριν ξαπλώσετε και δημιουργήστε μια χαλαρωτική ρουτίνα για την ώρα του ύπνου».
5) Διαχείριση του στρες
Η Picone τονίζει ότι το χρόνιο άγχος μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά σοβαρά θέματα στον εγκέφαλο και προτείνει ως μέτρα αντιμετώπισης μεθόδους όπως ο διαλογισμός, το καθημερινό περπάτημα στη φύση και οι ασκήσεις αναπνοής.
6) Μείνετε πνευματικά και κοινωνικά ενεργοί
Διατηρώντας τον εγκέφαλό σας ενεργό και παραμένοντας κοινωνικά ενεργοί χτίζετε «γνωστική εφεδρεία», που μπορεί να μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση νοητικής εξασθένησης σύμφωνα με τον Δρ. Michalopoulos. Σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν δραστηριότητες όπως τα παζλ, το διάβασμα ή η εκμάθηση μιας νέας ικανότητας.
7) Αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ
Το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον, προειδοποίησε ο Δρ. Michalopoulos.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι καμία από τις παραπάνω αλλαγές στην καθημερινότητά μας δεν εγγυάται ασφάλεια από τη νόσο. Ωστόσο, ο συνδυασμός τους διαμορφώνει μια πρακτική προσέγγιση για να κρατήσουμε τον εγκέφαλό μας υγιή για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.
