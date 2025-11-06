7 συνήθειες που βοηθούν στην προστασία του εγκεφάλου σας από τη νόσο του Πάρκινσον

5) Διαχείριση του στρεςΗ Picone τονίζει ότι το χρόνιο άγχος μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά σοβαρά θέματα στον εγκέφαλο και προτείνει ως μέτρα αντιμετώπισης μεθόδους όπως ο διαλογισμός, το καθημερινό περπάτημα στη φύση και οι ασκήσεις αναπνοής.6) Μείνετε πνευματικά και κοινωνικά ενεργοίΔιατηρώντας τον εγκέφαλό σας ενεργό και παραμένοντας κοινωνικά ενεργοί χτίζετε «γνωστική εφεδρεία», που μπορεί να μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση νοητικής εξασθένησης σύμφωνα με τον Δρ. Michalopoulos. Σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν δραστηριότητες όπως τα παζλ, το διάβασμα ή η εκμάθηση μιας νέας ικανότητας.7) Αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλΤο κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον, προειδοποίησε ο Δρ. Michalopoulos.Οι ειδικοί τονίζουν ότι καμία από τις παραπάνω αλλαγές στην καθημερινότητά μας δεν εγγυάται ασφάλεια από τη νόσο. Ωστόσο, ο συνδυασμός τους διαμορφώνει μια πρακτική προσέγγιση για να κρατήσουμε τον εγκέφαλό μας υγιή για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.