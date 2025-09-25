Νόσος Πάρκινσον: Σε ποιο σημείο του σώματος κρύβεται η απειλή που συνδέεται με την πάθηση
Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει έναν απροσδόκητο παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο και την ανάπτυξη της νόσου του Πάρκινσον
Η νόσος Πάρκινσον αποτελεί μία από τις πιο κοινές νευροεκφυλιστικές διαταραχές που επηρεάζει περίπου 1–2% του παγκόσμιου πληθυσμού άνω των 65 ετών. Χαρακτηρίζεται από τρόμο, δυσκαμψία και επιβράδυνση των κινήσεων.
Παρά τις προγενέστερες ενδείξεις ότι το μικροβίωμα του εντέρου διαφοροποιείται στους ασθενείς με Πάρκινσον, οι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί και οι μεταβολίτες τους παρέμεναν ασαφείς. Πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, αποκαλύπτει έναν μηχανισμό σύνδεσης μεταξύ βακτηρίων του στόματος, εντερικών μεταβολιτών και νευρωνικής βλάβης που μπορεί να οδηγήσει στη νόσο Πάρκινσον.
