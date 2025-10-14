Νόσος Πάρκινσον: Κινδυνεύουμε ακόμη κι απ’ τον αέρα που αναπνέουμε; Τι δείχνει νέα μελέτη
Ένας ανθεκτικός ατμοσφαιρικός ρύπος, που μακροημερεύει στον αέρα που αναπνέουμε θα μπορούσε να σημάνει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας - Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι
Έναν ανθεκτικό περιβαλλοντικό ρύπο, ικανό να παραμένει στην ατμόσφαιρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναδεικνύει ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου Πάρκινσον μια νέα, εκτεταμένη αμερικανική μελέτη που δημοσιεύεται στο Neurology. Ο λόγος για το τριχλωροαιθυλένιο (TCE) -έναν κοινό βιομηχανικό διαλύτη- που φαίνεται να ευνοεί την εμφάνιση της νευρολογικής διαταραχής, ειδικά σε ηλικιωμένους.
Η «γεωγραφία» της έκθεσης
Χρησιμοποιώντας δεδομένα του Medicare από το 2016 έως το 2018, οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερα από 221.000 άτομα που είχαν διαγνωστεί πρόσφατα με τη νόσο Πάρκινσον και τα συνέκριναν με περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα που δεν έπασχαν από την ασθένεια. Στη συνέχεια, χαρτογράφησαν την εκτιμώμενη έκθεση κάθε συμμετέχοντα σε TCE σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιώντας δεδομένα ποιότητας αέρα της EPA με βάση τις κατοικημένες περιοχές ZIP+4.
