Το Χαμόγελο του Παιδιού: Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην παγκόσμια κινητοποίηση για την «Πρόληψη ενάντια στην Κακοποίηση και Βία κατά των Παιδιών» οργάνωσε εντός του Νοεμβρίου πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου, ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα Παιδιά και τα Παιδιά θύματα Εκμετάλλευσης (International Centre for Missing and Exploited Children - ICMEC) πραγματοποίησε Διαδικτυακή Συνάντηση με θέμα:



«Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα», όπου συμμετείχαν διεθνώς εξειδικευμένοι επιστήμονες με εισηγήσεις. Η Συνάντηση εστίασε στις προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των παιδιών στο διαδίκτυο.



Κατά την έναρξη της συνάντησης παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση των παιδιών μέσω διαδικτύου τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ενώ πραγματοποιήθηκαν και χαιρετισμοί από τους, κα. Pilar Ramírez, Αντιπρόεδρος, Εθνική Ανάπτυξη Ικανοτήτων, Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα Παιδιά και τα Παιδιά θύματα Εκμετάλλευσης, τον κο. Benjamin Ousley Naseman, Γενικό Πρόξενο, Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα και τον κο. Κώστα Γιαννόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ., «Το Χαμόγελο του Παιδιού».



Ο κος. Κώστας Γιαννόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά «Εάν θέλουμε να δούμε αλλαγή, πρέπει να ενωθούμε και να εστιάσουμε στη σημασία της Πρόληψης. Στο ‘’Χαμόγελο’’ έχουμε επενδύσει σε δράσεις Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης τόσο σε παιδιά και γονείς, όσο και σε Εκπαιδευτικούς».



Ακολούθησε μια σύντομη διεθνής και περιφερειακή επισκόπηση από την κα. Zoé Colpaert, the HEROES/Europe Program Manager at the International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC), η οποία αναφέρθηκε στο Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα Παιδιά και τα Παιδιά θύματα Εκμετάλλευσης (ICMEC), για τις δράσεις και το έργο του στην Ευρώπη αλλά και τις συνεργασίες του, και τόνισε «Ακόμα και ένα παιδί να αγνοείται ή να έχει κακοποιηθεί, αποτελεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Η προστασία των παιδιών εξαρτάται από όλους εμάς, για αυτό και βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα, σε αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση».



Η κα. Ιωάννα Χαρδαλούπα, Ψυχολόγος, από το Κέντρο για τη Βία και τον Εκφοβισμό Bullying του Οργανισμού, εστίασε στον ρόλο της Πρόληψης στην προστασία των παιδιών και των νέων από σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση μέσω διαδικτύου, και ανέφερε τα Κέντρα του Οργανισμού που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το ζήτημα αυτό, το Κέντρο για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια, το Κέντρο για Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, το Κέντρο για τη Βία και το Bullying, το Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις, το Κέντρο Γραμμών 1056, 116000,116111 και το Κέντρο Smile Academy.



Τονίστηκαν ιδιαίτερα και τα βασικά μηνύματα της πρόληψης:



- Η έννοια του μυστικού: «Δεν υπάρχει κανένα μυστικό που να με κάνει να ντρέπομαι, να φοβάμαι και να μην μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια»

- Η έννοια του ΌΧΙ: «Έχεις κάθε δικαίωμα να αρνηθείς κάτι που σε κάνει να νιώθεις άβολα»

- Αντιδρώ – Φωνάζω: «Συζητάμε με τα παιδιά, εναλλακτικές φράσεις που μπορούν να φωνάξουν σε περίπτωση που κάποιος αποπειραθεί να τα κακοποιήσει»

- «Μην αφήνεις κανένα να σε αγγίζει»: Μπορεί να μπερδέψει τα παιδιά, και αν κάποιος τα αγγίξει να πιστεύουν ότι είναι δικό τους λάθος. Αναγνώριση και ονομασία των ιδιωτικών/-ευαίσθητων περιοχών στο σώμα

- «Ο κακός άγνωστος»: Μπορεί να εκληφθεί από τα παιδιά ότι κινδυνεύουν μόνο από άγνωστα άτομα



Η κα. Σταυρούλα Σπυροπούλου, Ψυχολόγος, Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 αναφέρθηκε στη σημασία και τον ρόλο των Γραμμών Βοήθειας (1056, 116000, 116111) και στη διασύνδεσή τους με την πρόληψη και τη θεραπεία ενώ υπογράμμισε «Αξίζει να σημειωθεί πως το προφίλ του παιδιού που κακοποιείται σεξουαλικά στο διαδίκτυο τυχαίνει να ταιριάζει με του παιδιού που κάνει φυγές σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις 116000. Πρόκειται για κορίτσι 13 ετών».



Επιπλέον, ανακοινώθηκε και η άμεση εφαρμογή του CyberTipline του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children - NECMEC), το οποίο αποτελεί κεντρικό σύστημα αναφοράς για τη διαδικτυακή εκμετάλλευση παιδιών και δίνει τη δυνατότητα αναφοράς ύποπτων διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε βάρος παιδιών.



Στη συνέχεια η κα. Χριστίνα Ιωσηφίδου, Ψυχολόγος, από το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Ημέρας, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρθηκε στη θεραπεία και έθεσε ένα ερώτημα προβληματισμού «Πόσο εύκολο είναι να φτάσει ένα παιδί ή έφηβος στο στάδιο της θεραπείας;», απαντώντας η ίδια «Συχνά η κακοποίηση δεν αποκαλύπτεται και η θεραπεία είναι μια δυναμική και συνεχής διαδικασία που προϋποθέτει σχέση ασφάλειας, σταθερότητας και εμπιστοσύνη».



Η κα. Παναγιώτα Θεοδωρακοπούλου, Αστυνόμος Β΄ Ειδικών Καθηκόντων Πληροφορικής, Τμήμα Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής, Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έθιξε το θέμα των σύγχρονων διαδικτυακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την παρούσα κατάσταση και τις τάσεις που επικρατούν, όπως τα social media, cyberbullying κ.ά. παρουσιάζοντας δύο σχετικά βίντεο.



Η κα. Αργυρώ Ντουντουλάκη, Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών, μίλησε για το Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο που ισχύει αλλά και, τις συμπεριφορές κατά ανηλίκων που είναι αξιόποινες και το πεδίο ενασχόλησης του Τμήματος Ανηλίκων της Εισαγγελίας.



Οι μαθητές-εθελοντές του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Μαθητικού Δικτύου και μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού του Οργανισμού, έθεσαν τις δικές τους προτάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των παιδιών που έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης μέσω διαδικτύου και εξέφρασαν και τη δική τους οπτική για να μην ξανά συμβεί κάτι τέτοιο σε κάποιο παιδί.



Τέλος, ο κος. Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, μίλησε για τον ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πως μπορεί αποτελεσματικά να ενισχύσει τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες που αποτελούν το προστατευτικό τους περιβάλλον.



Η συγκεκριμένη Συνάντηση είναι μία από τις πενήντα Διαδικτυακές Συναντήσεις για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των παιδιών μέσω διαδικτύου, που αναλαμβάνει να διοργανώσει το Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα Παιδιά και τα Παιδιά θύματα Εκμετάλλευσης, σε πενήντα διαφορετικά κράτη. Επίσης, είναι μέρος ενός ευρύτερου Προγράμματος που υλοποιεί το Διεθνές Κέντρο και το οποίο χρηματοδοτείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. (Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (J/TIP) at the U.S. Department of State).



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει ως ενεργό μέλος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe-MCΕ), στο Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC), στη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ISPCAN - International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect), στην παγκόσμια και ιδιαίτερα σημαντική συμμαχία WeProtect Global Alliance to end child sexual exploitation online, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children - NECMEC).