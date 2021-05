Πανδημία: «Μελλοντική Αρχαιολογία ενός παγκόσμιου εγκλεισμού» από την Paula Zuccotti

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To 2020, η visual artist και εθνογράφοςεγκαινίασε το πρότζεκτ «Future Archaeology of a global lockdown»· δουλεύοντας με τους περιορισμούς που επέβαλε ηκαι με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσκάλεσε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να απαντήσουν στην ερώτηση «Ποια είναι τα 15 πράγματα που σας βοηθούν να τα βγάλετε πέρα;». Ένα χρόνο αργότερα, έχει πλέον μια, με περισσότερες από 1.000 φωτογραφίες από 50 χώρες.Στις φωτογραφίες που όλο αυτό το διάστημα έλαβε η Zuccotti, ανάμεσα στα βασικά της καραντίνας από ανθρώπους από όλο τον πλανήτη μπορεί κανείς να βρει εντυπωσιακές ομοιότητες αλλά και εξίσου εντυπωσιακές διαφορές. Παιδιά, έφηβοι και άτομα μεγαλύτερων ηλικιών έβγαλανπου ήταν πιο σημαντικά για αυτούς και συνόδευσαν τη φωτογραφία με τίτλο και μια προσωπική αφήγηση για αυτά τα αντικείμενα ().To «Future Archaeology of a global lockdown» είναι έναγια αυτή την εξαιρετική στιγμή στον χρόνο, με φωτογραφίες που δίνουν μια τίμια και ειλικρινή ματιά στη ζωή. Παρουσιάζονται σε δημόσια θέα και αντικείμενα τα οποία είναι συνδεδεμένα με κοινωνικό στίγμα: υπνωτικά χάπια, αντικαταθλιπτικά, βιβλία για την ψυχική υγεία, σεξουαλικά βοηθήματα και αλκοόλ. «Ως κάποια που πιστεύει στη δύναμη των αντικειμένων να αφηγηθούν τις ιστορίες μας, ανυπομονούσα να καταγράψω τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαμε όχι μόνο για να δημιουργήσω μια, αλλά και για να ανακαλύψω τι λένε αυτά τα αντικείμενα για εμάς και τις παρούσες συνθήκες μας» είπε η Paula Zuccotti.