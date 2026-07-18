Οι ωραιότερες παραλίες της Αστυπάλαιας

Χάρη στο ιδιαίτερο ανάγλυφο της ακτογραμμής της, η Αστυπάλαια διαθέτει πολλούς όρμους με μικρές και μεγάλες παραλίες, αμμώδεις ή με ψιλό βότσαλο. Αρκετές από αυτές είναι προσβάσιμες μόνο από τη θάλασσα, ιδίως στα βορειοδυτικά.

Στο Μέσα Νησί (ανατολικό τμήμα):