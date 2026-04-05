5 ανοιξιάτικες βόλτες με παιδιά στο κέντρο της Αθήνας

Παιδαγωγός, συγγραφέας μιας σειράς παιδικών βιβλίων-ταξιδιωτικών οδηγών και δημιουργός της ομάδας Αθηνοπεριπέτειες έχει μετατρέψει την εξερεύνηση της πόλης σε τρόπο ζωής και μοιράζεται μαζί μας κάτι από τη μαγεία της, προσκαλώντας μας σε μια διαδρομή από το Καλλιμάρμαρο έως τον Κεραμεικό.

Η Σοφία Αλεξίου ανέκαθεν λάτρευε τα ταξίδια και τις εξερευνήσεις. Όταν έγινε μητέρα, αποφάσισε να μοιραστεί αυτή την αγάπη όχι μόνο με την κόρη της αλλά με όλα τα παιδιά. Αξιοποίησε τις παιδαγωγικές σπουδές της στη δημιουργία της σειράς παιδικών βιβλίων-ταξιδιωτικών οδηγών «Η Έλλη και ο Ερμής» (εκδ. Ψυχογιός) και της ομάδας Αθηνοπεριπέτειες, που εδώ και χρόνια διοργανώνει μοναδικές ξεναγήσεις στην Αθήνα, για οικογένειες με μικρά παιδιά. Εμπειρίες που, όπως εξηγεί, «συνδέουν την πόλη με τη φαντασία, τη γνώση με το παιχνίδι και τις οικογενειακές διαδρομές με μια βαθύτερη εμπειρία ανακάλυψης».