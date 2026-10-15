Μεσσηνία: Τρία ξενοδοχεία της στα 10 κορυφαία resorts της Ελλάδας σύμφωνα με το Condé Nast Traveler
Μεσσηνία: Τρία ξενοδοχεία της στα 10 κορυφαία resorts της Ελλάδας σύμφωνα με το Condé Nast Traveler
Tρία ξενοδοχεία της Costa Navarino στο ελληνικό Top 10 των Readers’ Choice Awards.
Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Costa Navarino στην κατηγορία «Resorts» των φετινών Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveler, με τρία ξενοδοχεία να συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία της Ελλάδας.
Το Mandarin Oriental, Costa Navarino κατέλαβε την 8η θέση, το The Westin Resort Costa Navarino την 9η και το The Romanos, a Luxury Collection Resort τη 10η θέση. Παράλληλα, το Mandarin Oriental, Costa Navarino διακρίθηκε και στην βρετανική έκδοση των Readers’ Choice Awards, λαμβάνοντας την 3η θέση στην αντίστοιχη λίστα. Τα βραβεία του Condé Nast Traveler αναδεικνύουν κάθε χρόνο, μέσα από την αξιολόγηση των αναγνωστών, ταξιδιωτικές εμπειρίες και προορισμούς που ξεχώρισαν σε όλο τον κόσμο. Η διάκριση της Costa Navarino αποτυπώνει την αναγνώριση της εμπειρίας φιλοξενίας που προσφέρει ο προορισμός, συνδυάζοντας τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας με τη γαστρονομία, την ευεξία, τον αθλητισμό και τις αυθεντικές εμπειρίες.
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Το Mandarin Oriental, Costa Navarino κατέλαβε την 8η θέση, το The Westin Resort Costa Navarino την 9η και το The Romanos, a Luxury Collection Resort τη 10η θέση. Παράλληλα, το Mandarin Oriental, Costa Navarino διακρίθηκε και στην βρετανική έκδοση των Readers’ Choice Awards, λαμβάνοντας την 3η θέση στην αντίστοιχη λίστα. Τα βραβεία του Condé Nast Traveler αναδεικνύουν κάθε χρόνο, μέσα από την αξιολόγηση των αναγνωστών, ταξιδιωτικές εμπειρίες και προορισμούς που ξεχώρισαν σε όλο τον κόσμο. Η διάκριση της Costa Navarino αποτυπώνει την αναγνώριση της εμπειρίας φιλοξενίας που προσφέρει ο προορισμός, συνδυάζοντας τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας με τη γαστρονομία, την ευεξία, τον αθλητισμό και τις αυθεντικές εμπειρίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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