Τα φθινοπωρινά φυτά του Οκτωβρίου που θα δώσουν «άρωμα» ελληνικής υπαίθρου στο σπίτι σας
Τα φθινοπωρινά φυτά του Οκτωβρίου που θα δώσουν «άρωμα» ελληνικής υπαίθρου στο σπίτι σας
Με τα κατάλληλα φυτά, ο κήπος και το μπαλκόνι μας μπορούν να γεμίσουν χρώματα, αρώματα και φθινοπωρινή μαγεία.
Το φθινόπωρο είναι εκτός από εποχή αλλαγής, μία περίοδος γεμάτη χρώματα και αρώματα. Πολλά καλλωπιστικά φυτά ξεκινούν τώρα την ανθοφορία τους, ενώ άλλα συνεχίζουν να μας χαρίζουν άνθη από την άνοιξη και το καλοκαίρι. Με λίγη προσοχή και φροντίδα στην επιλογή των φυτών, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κήπο ή ένα μπαλκόνι γεμάτο ζωή και χρώματα, ακόμη και τους φθινοπωρινούς μήνες.
Αρωματικά φυτά για φθινοπωρινή ζωντάνια
Για αρχή, ας μην ξεχνάμε τα θαυματουργά αρωματικά φυτά: δεντρολίβανο, θυμάρι και φασκόμηλο. Το δεντρολίβανο μπορεί να φτάσει σε ύψος όσο ένας άνθρωπος και, πέρα από το έντονο άρωμά του, θεωρείται ήπιο σπασμολυτικό και τονωτικό. Το θυμάρι, απαραίτητο για τη μεσογειακή κουζίνα, αντέχει σε καυτές και κρύες συνθήκες, ενώ το λεμονοθύμαρο προσφέρει μοναδικό άρωμα. Τέλος, το φασκόμηλο εντυπωσιάζει με τα μωβ λουλουδάκια του και χρησιμοποιείται ως αφέψημα ή αιθέριο έλαιο για ήπια ανακούφιση και χαλάρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Αρωματικά φυτά για φθινοπωρινή ζωντάνια
Για αρχή, ας μην ξεχνάμε τα θαυματουργά αρωματικά φυτά: δεντρολίβανο, θυμάρι και φασκόμηλο. Το δεντρολίβανο μπορεί να φτάσει σε ύψος όσο ένας άνθρωπος και, πέρα από το έντονο άρωμά του, θεωρείται ήπιο σπασμολυτικό και τονωτικό. Το θυμάρι, απαραίτητο για τη μεσογειακή κουζίνα, αντέχει σε καυτές και κρύες συνθήκες, ενώ το λεμονοθύμαρο προσφέρει μοναδικό άρωμα. Τέλος, το φασκόμηλο εντυπωσιάζει με τα μωβ λουλουδάκια του και χρησιμοποιείται ως αφέψημα ή αιθέριο έλαιο για ήπια ανακούφιση και χαλάρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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