Διακοπές στην Τήνο: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες του νησιού
Διακοπές στην Τήνο: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες του νησιού
Mεγάλες και μικρές αμμουδιές, βότσαλα και βράχια που εμπνέουν καθώς ο βοριάς έχει κάνει γλυπτική.
Η Τήνος έχει παραλίες σε όλη την ακτογραμμή της. Η πιο κοσμική είναι ο Άγιος Φωκάς, δίπλα στην πόλη, ενώ πολλοί προτιμούν και τα Κιόνια στη δυτική πλευρά της. Η μεγαλύτερη αμμουδιά με γαλαζοπράσινα νερά είναι αυτή που ξεκινάει από τον Άγιο Σώστη και καταλήγει στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο. Υπέροχες παραλίες είναι η Παχιά Άμμος και η Λυχναφτιά, καθώς και η δημοφιλής σε οικογένειες Μικρή Κολυμπήθρα. Πλάι της η Μεγάλη Κολυμπήθρα είναι ιδανική για θαλάσσια σπορ. Η πιο άγρια παραλία του νησιού, όπου υπάρχουν βράχια με υπέροχα σχήματα είναι η Λιβάδα.
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