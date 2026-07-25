Από την Ελλάδα έως το Μαρόκο και την Ισλανδία: Πού έγιναν τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Νόλαν
Από την Ελλάδα έως το Μαρόκο και την Ισλανδία: Πού έγιναν τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Νόλαν
Περιήγηση στους τόπους γυρισμάτων της «Οδύσσειας» που συνιστούν ιδανικούς προορισμούς για την ταξιδιωτική σας λίστα.
Το φωτισμένο κάστρο της Μεθώνης σε νυχτερινή, εναέρια λήψη, το σπήλαιο του Νέστορος στο λόφο του Παλαιοκάστρου πάνω από την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς καθώς και η μονολιθική Ακροκόρινθος είναι αναγνωρίσιμα κατά την παρακολούθηση της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν. Η φυσική ομορφιά αυτών των τοποθεσιών αναδεικνύεται (και) χάρη στις κάμερες IMAX που χρησιμοποιήθηκαν για την κινηματογράφηση της ταινίας η οποία με τη σειρά της έχει να καμώνεται ότι γυρίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εξωτερικούς χώρους.
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