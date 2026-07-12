Καλοκαίρι στην Ήπειρο
Καλοκαίρι στην Ήπειρο
Βουτιές σε καταρράκτες και ποτάμια
Θα αφήσουμε κατά μέρος το παραλιακό μέτωπο της Ηπείρου όπως την μαγευτική Πάργα, τα καταπράσινα Σύβοτα και τη γοητευτική Πρέβεζα και θα ανέβουμε υψόμετρο αναζητώντας φουλ δροσιά στα ορεινά χωριά της Ηπείρου. Εκεί που μπορείτε να απολαμβάνετε πρωινή ησυχία και νυχτερινή δροσιά που ζητά ζακετάκι αλλά και περπατάδες σε δασωμένα μονοπάτια και βουτιές σε κρυστάλλινα νερά, στην κυριολεξία.
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