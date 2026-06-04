Το νησί των φοιτητικών αναμνήσεων και των οικογενειακών διακοπών: Η Ίος του Στέφανου Κωνσταντινίδη
Το νησί των φοιτητικών αναμνήσεων και των οικογενειακών διακοπών: Η Ίος του Στέφανου Κωνσταντινίδη
Ο δημοσιογράφος επιστρέφει στην Ίο των νεανικών του χρόνων και μοιράζεται μαζί μας αγαπημένες του διευθύνσεις στο χθες και στο σήμερα.
Τη Νιo τη γνώρισα, όπως και πολλοί νέοι, στα φοιτητικά μου χρόνια. Τότε, πριν από το 2000, οι νέοι ακολουθούσαμε για τις «πρώτες» διακοπές μας το «τρίπτυχο» Πάρος, Ίος, Σαντορίνη, και πολύ μετά έγινε must η Μύκονος. Τι ξέγνοιαστες εποχές τότε, χωρίς stories και κινητά στο χέρι. Χρυσές αμμουδιές, ατελείωτα parties στο FarOut τα μεσημέρια και στο Slammer τα βράδια. Alternative ύφος στους τουρίστες, ξυπολυσιά, ηλιοκαμένα σώματα, και σουβλάκι ή κρέπα για την ολοκλήρωση του hangover στη Χώρα, το ξημέρωμα με το πρώτο φως του ήλιου. Αυτή την Ίο θυμόμουν, από 25 και πλέον χρόνια πριν. Θυμόμουν όμως ότι η Νιος δεν ήταν μόνο ένας τόπος ξεκούρασης και διασκέδασης, αλλά απέπνεε μια ριπή έμπνευσης για τις ταξιδιάρες ψυχές.
Πλέον, μπαμπάς με δυο παιδιά στο δημοτικό και συνεχείς καλοκαιρινές εξορμήσεις σε πολλά κυκλαδονήσια, είδα πέρσι την Ίο να ξαναπέφτει στο τραπέζι στο οικογενειακό meeting για τις καλοκαιρινές διακοπές. Όπερ και εγένετο. Απόβαση για μια εβδομάδα στην Ίο στα μέσα Ιουλίου. Κι αυτός είναι ο «οδηγός» που σας προτείνω για το κυκλαδονήσι που ερωτευτήκαμε οικογενειακώς. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ίο είναι συχνή, κι αυτό βοήθησε στην τελική απόφαση. Η πρώτη επαφή με το νησί έχει καταγραφεί ξεκάθαρα στο μυαλό όλων μας, γιατί τα νερά στο λιμάνι ήταν καταγάλανα και η Χώρα φαινόταν από το κατάστρωμα αγέρωχη και ηλιόλουστη. Τα καταλύματα στην Ίο έχουν αναβαθμιστεί αισθητά. Υπάρχουν πλέον αρκετές ανακαινισμένες ή νεόδμητες επιλογές, για διαφορετικά βαλάντια. Από 50 ευρώ έως και αρκετές χιλιάδες ευρώ την ημέρα στη high season, ανάλογα με την κατηγορία και την περίοδο κράτησης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Πλέον, μπαμπάς με δυο παιδιά στο δημοτικό και συνεχείς καλοκαιρινές εξορμήσεις σε πολλά κυκλαδονήσια, είδα πέρσι την Ίο να ξαναπέφτει στο τραπέζι στο οικογενειακό meeting για τις καλοκαιρινές διακοπές. Όπερ και εγένετο. Απόβαση για μια εβδομάδα στην Ίο στα μέσα Ιουλίου. Κι αυτός είναι ο «οδηγός» που σας προτείνω για το κυκλαδονήσι που ερωτευτήκαμε οικογενειακώς. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ίο είναι συχνή, κι αυτό βοήθησε στην τελική απόφαση. Η πρώτη επαφή με το νησί έχει καταγραφεί ξεκάθαρα στο μυαλό όλων μας, γιατί τα νερά στο λιμάνι ήταν καταγάλανα και η Χώρα φαινόταν από το κατάστρωμα αγέρωχη και ηλιόλουστη. Τα καταλύματα στην Ίο έχουν αναβαθμιστεί αισθητά. Υπάρχουν πλέον αρκετές ανακαινισμένες ή νεόδμητες επιλογές, για διαφορετικά βαλάντια. Από 50 ευρώ έως και αρκετές χιλιάδες ευρώ την ημέρα στη high season, ανάλογα με την κατηγορία και την περίοδο κράτησης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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