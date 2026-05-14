Στην Πελοπόννησο η μεγαλύτερη δράση adventure τουρισμού που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στην Ελλάδα
Στην Πελοπόννησο η μεγαλύτερη δράση adventure τουρισμού που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στην Ελλάδα
Το AdventureWEEK Peloponnese 2026 ανέδειξε τις αυθεντικές εμπειρίες του προορισμού.
Με ισχυρή διεθνή παρουσία, στρατηγικές συνεργασίες και σημαντικό αποτύπωμα εξωστρέφειας ολοκληρώθηκε το AdventureWEEK Peloponnese 2026, η μεγαλύτερη δράση adventure τουρισμού που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στην Ελλάδα.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 13 Μαΐου και ανέδειξε με ολοκληρωμένο τρόπο τον φυσικό πλούτο, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες της Πελοποννήσου, συνδέοντας το τουριστικό προϊόν της περιοχής με τις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς ταξιδιωτικής αγοράς για βιώσιμους και ποιοτικούς προορισμούς.
Η αυλαία του AdventureWEEK Peloponnese 2026 έπεσε με το Marketplace Event, το οποίο αποτέλεσε την κορύφωση της διοργάνωσης, επισφραγίζοντας μια πολυήμερη πρωτοβουλία διεθνούς εμβέλειας που τοποθετεί την Πελοπόννησο στον παγκόσμιο χάρτη του adventure τουρισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα