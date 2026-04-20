Με ιστορικό ρεκόρ άνοιξε η χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό
Με ιστορικό ρεκόρ άνοιξε η χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό
Ανοδικά στο δίμηνο και οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό.
Σε συνέχεια των ρεκόρ του προηγούμενου έτους για τον ελληνικό τουρισμό, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έσπασαν για πρώτη φορά το φράγμα του 1 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 70,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025, σύμφωνα με την ανάλυση στοιχείων που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2025 είχαν φτάσει σε 589,9 εκατ. ευρώ και στο ίδιο δίμηνο του 2024 σε 576,6 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί επίσης, ότι στο δίμηνο φέτος αυξήθηκαν κατά 38,5% και οι αφίξεις των ξένων τουριστών συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την Ελλάδα είναι ότι η περίοδος αυτή ήταν παραδοσιακά η πιο αδύναμη σε ότι αφορά τις τουριστικές ροές και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ξένες αγορές. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ενισχύεται η τάση αύξησης των τουριστικών μεγεθών σε περιόδους μη αιχμής της σεζόν που αποτελεί ένα πάγιο στόχο της Ελλάδας. Παράλληλα φαίνεται ότι διαφοροποιείται και ποιοτικά το μείγμα των επισκεπτών καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κινήθηκαν με πολύ πιο έντονα ανοδικούς ρυθμούς σε σχέση με τον αριθμό των διεθνών αφίξεων.
Να σημειωθεί επίσης, ότι στο δίμηνο φέτος αυξήθηκαν κατά 38,5% και οι αφίξεις των ξένων τουριστών συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την Ελλάδα είναι ότι η περίοδος αυτή ήταν παραδοσιακά η πιο αδύναμη σε ότι αφορά τις τουριστικές ροές και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ξένες αγορές. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ενισχύεται η τάση αύξησης των τουριστικών μεγεθών σε περιόδους μη αιχμής της σεζόν που αποτελεί ένα πάγιο στόχο της Ελλάδας. Παράλληλα φαίνεται ότι διαφοροποιείται και ποιοτικά το μείγμα των επισκεπτών καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κινήθηκαν με πολύ πιο έντονα ανοδικούς ρυθμούς σε σχέση με τον αριθμό των διεθνών αφίξεων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
