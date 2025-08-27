Πάτμος: Θρησκευτική κατάνυξη και μουσικά φεστιβάλ στο νησί της πνευματικότητας
Πάτμος: Θρησκευτική κατάνυξη και μουσικά φεστιβάλ στο νησί της πνευματικότητας
Αξιοθέατα, τοπία και μουσική στο κοσμοπολίτικο νησί.
Κατανυκτική, μυστηριακή και γοητευτική. Αντιφατική, προσιτή και ανεπιτήδευτη. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα της Πάτμου. Με την άφιξη στο πλοίο, ο επισκέπτης νιώθει αμέσως την ιδιαίτερη αύρα του τόπου που τον καλεί σε εξερεύνηση. Για πολλούς, η Πάτμος είναι συνώνυμη της ψυχικής γαλήνης, του πνευματικού στοχασμού και της Αποκάλυψης, χάρη στη βαθιά θρησκευτική της παράδοση και τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
