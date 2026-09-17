Τι πρέπει να κάνουμε όταν μας πλησιάζει η γάτα μας την ώρα που τρώμε
Τι πρέπει να κάνουμε όταν μας πλησιάζει η γάτα μας την ώρα που τρώμε
Η πρώτη μας σκέψη είναι ότι πεινάει. Είναι όμως πράγματι έτσι;
Κάθεστε στο τραπέζι για φαγητό και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η γάτα σας εμφανίζεται δίπλα σας. Μπορεί να σας κοιτάζει επίμονα, να νιαουρίζει, να τρίβεται στα πόδια σας ή ακόμη και να προσπαθεί να ανέβει στο τραπέζι.
Η πρώτη σας σκέψη είναι ότι πεινάει. Είναι όμως πράγματι έτσι; Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η κίνηση αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα πείνα. Μπορεί να αποτελεί έναν συνδυασμό της φυσιολογικής συμπεριφοράς της γάτας μας με συνήθειες που ίσως, άθελά μας, της έχουμε διδάξει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η πρώτη σας σκέψη είναι ότι πεινάει. Είναι όμως πράγματι έτσι; Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η κίνηση αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα πείνα. Μπορεί να αποτελεί έναν συνδυασμό της φυσιολογικής συμπεριφοράς της γάτας μας με συνήθειες που ίσως, άθελά μας, της έχουμε διδάξει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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