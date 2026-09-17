Το μυστικό του “shake off” – Γιατί ο σκύλος μας τινάζεται ενώ είναι εντελώς στεγνός;
TOPETMOU

Το μυστικό του “shake off” – Γιατί ο σκύλος μας τινάζεται ενώ είναι εντελώς στεγνός;

Και όμως, αυτό το τίναγμα δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε μια απλή περίεργη συνήθεια.

Το μυστικό του “shake off” – Γιατί ο σκύλος μας τινάζεται ενώ είναι εντελώς στεγνός;
Πιθανότατα το έχετε δει αμέτρητες φορές. Ο σκύλος σας μόλις τελείωσε το παιχνίδι με έναν άλλο σκύλο, απομακρύνθηκε από μια μια έντονη κατάσταση ή ολοκλήρωσε μια άσκηση εκπαίδευσης και ξαφνικά τινάζεται ολόκληρος.

Για λίγα δευτερόλεπτα μοιάζει σαν να βγήκε μόλις από το νερό, παρόλο που είναι απολύτως στεγνός.

Και όμως, αυτό το τίναγμα δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε μια απλή περίεργη συνήθεια. Πρόκειται για μια πολύ συνηθισμένη συμπεριφορά των σκύλων, γνωστή ως "shake-off", η οποία συχνά λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός επαναφοράς.

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