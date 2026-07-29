Η νέα Κτηνιατρική Κλινική Πλακεντία στον Άλιμο: Ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον της κτηνιατρικής φροντίδας
Η νέα Κτηνιατρική Κλινική Πλακεντία στον Άλιμο: Ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον της κτηνιατρικής φροντίδας
Η κλινική διαθέτει ολοκληρωμένο διαγνωστικό και απεικονιστικό τμήμα, που επιτρέπει τη διερεύνηση ακόμη και σύνθετων νοσημάτων στον ίδιο χώρο.
Η κτηνιατρική έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά τις τελευταίες δεκαετίες. Παθήσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν δύσκολο να διαγνωστούν ή να αντιμετωπιστούν, σήμερα μπορούν να διερευνηθούν με μεγάλη ακρίβεια και να θεραπευτούν χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της εξειδίκευσης.
Η εξέλιξη αυτή δεν αποτυπώνεται μόνο στον σύγχρονο εξοπλισμό ή στις νέες θεραπευτικές δυνατότητες. Εκφράζεται κυρίως μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του ζώου: με συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων, ολοκληρωμένες νοσοκομειακές υποδομές και ομάδες επιστημόνων που αντιμετωπίζουν κάθε περιστατικό συνολικά, από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και την ανάρρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η εξέλιξη αυτή δεν αποτυπώνεται μόνο στον σύγχρονο εξοπλισμό ή στις νέες θεραπευτικές δυνατότητες. Εκφράζεται κυρίως μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του ζώου: με συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων, ολοκληρωμένες νοσοκομειακές υποδομές και ομάδες επιστημόνων που αντιμετωπίζουν κάθε περιστατικό συνολικά, από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και την ανάρρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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