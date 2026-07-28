Τι αρέσει σε μια γάτα να βλέπει στην τηλεόραση- Σε ποιες περιπτώσεις δεν της κάνει καλό
Τι αρέσει σε μια γάτα να βλέπει στην τηλεόραση- Σε ποιες περιπτώσεις δεν της κάνει καλό
Πότε μπορεί μια γάτα να δει τηλεόραση και πότε καλύτερα να το αποφεύγει.
Έχει βραδιάσει και ανυπομονείτε να αράξετε στον καναπέ για να βάλετε μία καλή ταινία, παρέα με τη γάτα σας. Το πρόβλημα μόνο είναι: ποιος θα διαλέξει τι θα δείτε; Εσείς ή εκείνη;
Είναι αρκετά διαδεδομένο πλέον σε πλατφόρμες όπως το YouTube να υπάρχουν προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για γάτες. Πρόκειται για video με λήψεις αληθινής ζωής από πτηνά, ψάρια, σκίουρους και άλλα ζώα, με σκοπό να κεντρίσουν την προσοχή της γάτας και να προσφέρουν ψυχική ικανοποίηση.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Είναι αρκετά διαδεδομένο πλέον σε πλατφόρμες όπως το YouTube να υπάρχουν προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για γάτες. Πρόκειται για video με λήψεις αληθινής ζωής από πτηνά, ψάρια, σκίουρους και άλλα ζώα, με σκοπό να κεντρίσουν την προσοχή της γάτας και να προσφέρουν ψυχική ικανοποίηση.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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