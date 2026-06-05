Διασώθηκε αλεπού που σφήνωσε σε κινητήρα αυτοκινήτου στο Λαύριο
TOPETMOU

Διασώθηκε αλεπού που σφήνωσε σε κινητήρα αυτοκινήτου στο Λαύριο

Τύχη βουνό είχε μια μικρή αλεπού στο Λαύριο όπου διασώθηκε από πυροσβέστες μετά από εγκλωβισμό της σε ένα απίθανο σημείο.

Διασώθηκε αλεπού που σφήνωσε σε κινητήρα αυτοκινήτου στο Λαύριο
Διαβάζοντας την είδηση όλοι αναρωτιόμαστε πώς βρέθηκε εκεί μέσα η αλεπού και τι θα γινόταν αν μέσα στη ζέστη δεν την είχαν εντοπίσει και δεν είχαν καλέσει για βοήθεια.

Ευτυχώς όμως, σήμερα ήταν η τυχερή της μέρα και οι άνθρωποι που την εντόπισαν σε δύσκολο σημείο κάτω από κινητήρα αυτοκινήτου, έκαναν ότι μπορούσαν για να την απεγκλωβίσουν.

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