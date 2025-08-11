Χάθηκε ο σκυλάκος Ααρών από την Κηφισιά- Δίνεται αμοιβή
TOPETMOU

Χάθηκε ο σκυλάκος Ααρών από την Κηφισιά- Δίνεται αμοιβή

Ο Ααρών είναι Πίτμπουλ μαύρο με λευκό στο στήθος του.

Ένας από τους χειρότερους εφιάλτες που έχει ένας κηδεμόνας μιας γάτας ή ενός σκύλου είναι να χαθεί το ζωάκι του. Όσο και αν τα φροντίζουμε και τα προσέχουμε, όσο και αν τα αγαπάμε, το λάθος πάντα μπορεί να γίνει και είναι ανθρώπινο.

Αυτό συνέβη και στον όμορφο σκυλάκο Ααρών, ο οποίος χάθηκε πριν από κάποιους μήνες από την Κηφισιά. Ο Ααρών, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, είναι Πίτμπουλ μαύρο με λευκό στο στήθος του.
Best of Network