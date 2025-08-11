4 πράγματα που πρέπει να κάνετε αν πατήσετε κατά λάθος τη γάτα σας
Το να πατήσετε τη γατούλα σας μέσα στο σπίτι είναι κάτι που άθελά σας μπορεί να συμβεί.
Ετοιμάζετε το φαγητό στην κουζίνα και η γάτα σας είναι από κάτω και παρακολουθεί. Κάποια στιγμή κάνετε λίγο πιο εκεί. Αμέσως ακούτε μια κραυγή. Δυστυχώς της πατήσατε το πόδι.
Το να πατήσετε τη γατούλα σας μέσα στο σπίτι είναι κάτι που άθελά σας μπορεί να συμβεί. Πολύ συχνά εκείνη σας ακολουθεί εκεί που πάτε και μπλέκεται στα πόδια σας. Και το ατύχημα συμβαίνει. Αν μάλιστα οι γάτες στο σπίτι είναι περισσότερες, τότε οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο αυξάνονται. Ανθρώπινο είναι αυτό. Όπως ανθρώπινο είναι και το να είστε αφηρημένοι.
