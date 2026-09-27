Δέκα χρόνια από το πραξικόπημα στην Τουρκία: Η άγνωστη ιστορία των 8 Τούρκων αξιωματικών που έφτασαν στην Ελλάδα

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Δέκα χρόνια μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016 στην Τουρκία, ο Μαρίνος Αλειφέρης και ο Γιάννης Χαραμίδης αναζητούν την άγνωστη συνέχεια μιας υπόθεσης που δοκίμασε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μέσα από τις ζωές των 8 Τούρκων αξιωματικών που έφτασαν με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη λίγες ώρες μετά την εκδήλωσή της κρίσης.Ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, ο τότε αναπληρωτής υπουργός Δημήτρης Βίτσας, ο Απόστολος Δοξιάδης, ο Χρίστος Μυλωνόπουλος και η Μιράντα Ξαφά μιλούν στη «Μέδουσα» για την άφιξη του ελικοπτέρου, τις δικαστικές μάχες και τα χρόνια απομόνωσης και φυλάκισης των οκτώ. «Το ΓΕΕΘΑ από τον Μάιο είχε ενημερώσει την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ότι υπήρχε η πιθανότητα πραξικοπήματος στην Τουρκία», αποκαλύπτει ο Πάνος Καμμένος.Το επεισόδιο φέρνει στο φως αδημοσίευτες φωτογραφίες από τους χώρους όπου έζησαν, τα πρόσωπα των παιδιών τους ζωγραφισμένα στους τοίχους, ένα ποίημα και βίντεο από την επανένωση με τις οικογένειές τους, μετά το πέρασμα του Έβρου. Αποκαλύπτει ακόμη τη δεκαήμερη φιλοξενία ενός από τους οκτώ στο διαμέρισμα της Μιράντας Ξαφά, κοντά στην τουρκική πρεσβεία. Ένα τραγούδι με τις φωνές των ίδιων συνοδεύει την αφήγηση μέχρι την αναχώρησή τους από την Ελλάδα και την αναζήτηση ασφάλειας σε άλλες χώρες.Στο επεισόδιο μιλούν οι:Πάνος Καμμένος — Η προειδοποίηση πριν από το πραξικόπημα«Το ΓΕΕΘΑ από τον Μάιο είχε ενημερώσει την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ότι υπήρχε η πιθανότητα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Ήμασταν on alert.»Δημήτρης Βίτσας — Η πρώτη αντίδραση στην άφιξη των οκτώ«Αυτό που σκεφτήκαμε ήταν μήπως ήταν προβοκάτσια, αλλά ήταν ένα αίτημα ασύλου.»Απόστολος Δοξιάδης — Η αυτόματη σύνδεση με τους 8«Ένιωσα άγγελος θανάτου και τους αγκάλιασα φεύγοντας και τους έλεγα “θα σας βοηθήσω”.»Χρίστος Μυλωνόπουλος — Ο φόβος της απαγωγής«Φοβόντουσαν μήπως τους απαγάγουν. Κρύβονταν σε διάφορους χώρους.»