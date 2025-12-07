«Ο stalker μου με απήγαγε από το κρεβάτι μου, έκανα παζάρι για τη ζωή μου» - Η συγκλονιστική ιστορία της Αμερικανίδας που έζησε 13 χρόνια στον τρόμο

Η κλιμάκωση της εμμονής

Μετά από επτά χρόνια σιωπής ο εφιάλτης επέστρεψε

Ο Τόμας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 40 έως 60 ετών

Η απαγωγή

Το παζάρι για τη ζωή της

Η σύλληψη και η δικαιοσύνη

Η ζωή μετά τον τρόμο

Η κατάσταση χειροτέρεψε όταν ο Τόμας εμφανίστηκε στο σημείο όπου περίμενε το λεωφορείο και αργότερα στη δουλειά της με λουλούδια μετά τον θάνατο του παππού της. Η Σαμάνθα τον αντιμετώπισε έντονα δημόσια:«Τον φώναζα. Του έλεγα: “Σου έχω ζητήσει τόσες φορές να με αφήσεις ήσυχη. Δεν ξέρω γιατί εμφανίζεσαι στη δουλειά μου με λουλούδια. Δεν ξέρω γιατί νομίζεις πως έχω οποιοδήποτε ενδιαφέρον να σου μιλήσω. Σε έχω μπλοκάρει, σου έχω πει να με αφήσεις ήσυχη.”»Αν και πίστευε ότι θα τον σταματούσε, η εμμονή συνεχίστηκε. Ακόμη και όταν μετακόμισε για πρακτική άσκηση σε άλλη πολιτεία, ο Τόμας την ακολούθησε. Τότε ζήτησε και έλαβε επταετή περιοριστική εντολή. Για λίγο ένιωσε ασφαλής, μέχρι που τον ξανάδει σε ένα τεράστιο συνέδριο 20.000 ατόμων.Η ιστορία της έχει τεκμηριωθεί λεπτομερώς στη σειρά «Stalking Samantha: 13 Years of Terror», η οποία αναπαριστά τα γεγονότα με συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό, δείχνοντας πώς η εμμονή εξελίχθηκε σε τρομοκρατική συμπεριφορά.Η Σαμάνθα πίστευε ότι η ζωή της είχε γυρίσει σελίδα. Μέχρι τη στιγμή που τον ξανάδε σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου:«Η καρδιά μου έπεσε», λέει. Ο Τόμας γράφτηκε στο ίδιο γυμναστήριο και ποδοσφαιρική λίγκα. Παρότι παρακολουθούσε ξανά τη Σαμάνθα, δεν μπορούσε να τον κατηγορήσει για κάτι ποινικά. Η αίτηση για δεύτερη περιοριστική εντολή απορρίφθηκε. Λίγους μήνες αργότερα, η νύχτα της απαγωγής θα άλλαζε τα πάντα.Στις 7 Οκτωβρίου 2022, ο Τόμας εισέβαλε στο σπίτι της ενώ κοιμόταν. «Έβαλε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό μου και με έπνιγε για να σταματήσω να ουρλιάζω και μου έλεγε: ‘Θέλω απλώς να μιλήσουμε.’»Την έδεσε, την φίμωσε και την μετέφερε στο ηχομονωμένο χώρο που είχε χτίσει: σακιά άμμου μέχρι το ταβάνι, κρεβάτι, χειροπέδες στον τοίχο.«Ήταν σαν κάτι βγαλμένο από ταινία τρόμου», λέει. Εκεί της αποκάλυψε ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις της με GPS για πάνω από έναν χρόνο και ότι ήθελε να την παντρευτεί, παρά το γεγονός ότι ήξερε πως δεν ενδιαφερόταν.Η Σαμάνθα κατάλαβε ότι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει ήταν να τον καθησυχάσει. Χρησιμοποίησε τις γνώσεις της ως θεραπεύτρια για να τον πείσει ότι θα μπορούσαν να είναι φίλοι και να ξεχάσουν το παρελθόν.Ο Τόμας όμως απαίτησε σεξ για να την αφήσει ελεύθερη. Η Σαμάνθα πήρε, όπως λέει, μια «φρικτή αλλά ζωτικής σημασίας απόφαση» για να σώσει τη ζωή της. Τελικά, την άφησε να φύγει.«Όλη μέρα ήμουν βέβαιη ότι θα πεθάνω και μετά απλώς… με άφησε να πάω στο αμάξι μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβη».Η Σαμάνθα πήγε αμέσως στο νοσοκομείο και κατήγγειλε την επίθεση. Μέσα σε 36 ώρες ο Τόμας συνελήφθη. Η αστυνομία βρήκε GPS trackers, χιλιάδες δολάρια σε εργαλεία και όπλα. Τον Μάρτιο του 2024 καταδικάστηκε για απαγωγή, βασανιστήρια και παρακολούθηση, με ποινή 40 έως 60 χρόνια φυλάκιση.Η Σαμάνθα προσπαθεί να επουλώσει τα τραύματά της. «Νομίζω πως κάποια πράγματα γίνονται καλύτερα με τον καιρό. Τους πρώτους μήνες, αν υπήρχε κάποιος στο σπίτι και έκανε θόρυβο, πεταγόμουν τρομαγμένη». Δεν βάζει ακουστικά εκτός σπιτιού. Κοιτάζει πίσω της, αποφεύγει να περπατά μόνη τη νύχτα και παραμένει καχύποπτη με τους άνδρες. «Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό», λέει.