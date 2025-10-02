Σκωτία: Με χειροπέδες εκδιώχθηκαν οι Αφρικανοί που είχαν καταλάβει δάσος - Έλεγαν ότι είναι το «βασίλειο της Κουμπάλα»
Σκωτία Μεγάλη Βρετανία Αφρική Αφρικανοί

Σκωτία: Με χειροπέδες εκδιώχθηκαν οι Αφρικανοί που είχαν καταλάβει δάσος - Έλεγαν ότι είναι το «βασίλειο της Κουμπάλα»

Ο 36χρονος Offeh, καταγωγής Γκάνας, ζούσε επί εβδομάδες σε πρόχειρο καταυλισμό μαζί με τη σύντροφό του Jean Gasho, 42 ετών, από τη Ζιμπάμπουε, την οποία αποκαλεί «Βασίλισσα Nandi», και την «υπηρέτρια» Kaura Taylor, 21 ετών, από το Τέξας

Σκωτία: Με χειροπέδες εκδιώχθηκαν οι Αφρικανοί που είχαν καταλάβει δάσος - Έλεγαν ότι είναι το «βασίλειο της Κουμπάλα»
Ένα αλλόκοτο αλλά και έντονα συζητημένο περιστατικό στη Σκωτία φαίνεται να φτάνει στο τέλος του, καθώς οι αρχές απομάκρυναν τον Kofi Offeh – γνωστό στους ίδιους και στους ακολούθους τους ως «Βασιλιά Atehehe του Βασιλείου Kubala» – από καταυλισμό που είχε στήσει σε δασική περιοχή κοντά στο Jedburgh.

Ο 36χρονος Offeh, καταγωγής Γκάνας, ζούσε επί εβδομάδες σε πρόχειρο καταυλισμό μαζί με τη σύντροφό του Jean Gasho, 42 ετών, από τη Ζιμπάμπουε, την οποία αποκαλεί «Βασίλισσα Nandi», και την «υπηρέτρια» Kaura Taylor, 21 ετών, από το Τέξας. Οι τρεις τους ισχυρίζονταν ότι «ανακαταλαμβάνουν» γη που, όπως έλεγαν, είχε κλαπεί από τους προγόνους τους πριν από 400 χρόνια.

#new #scotland #tribe #police #breakingnews

Η επέμβαση της αστυνομίας

Το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την Τετάρτη στο δικαστήριο του Selkirk, αστυνομικοί και αξιωματούχοι μετανάστευσης εμφανίστηκαν στο σημείο. Οι Offeh και Taylor συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν με χειροπέδες σε αστυνομικά βαν, ενώ η Gasho ακολούθησε με σακίδιο χωρίς να τεθεί υπό κράτηση.

Σκωτία: Με χειροπέδες εκδιώχθηκαν οι Αφρικανοί που είχαν καταλάβει δάσος - Έλεγαν ότι είναι το «βασίλειο της Κουμπάλα»
Σκωτία: Με χειροπέδες εκδιώχθηκαν οι Αφρικανοί που είχαν καταλάβει δάσος - Έλεγαν ότι είναι το «βασίλειο της Κουμπάλα»


Ο δημοτικός σύμβουλος Jedburgh, Scott Hamilton, έκανε λόγο για «βαριά παρουσία της αστυνομίας» και χαρακτήρισε την απομάκρυνση «καλό αποτέλεσμα για την κοινότητα». Ο χώρος εκκενώνεται από τις υπηρεσίες του δήμου.

Δικαστικές διαδικασίες και απορρίψεις

Το αυτοαποκαλούμενο «βασίλειο» είχε ήδη λάβει δύο εντολές έξωσης από τον Μάιο, τις οποίες αγνόησε, δηλώνοντας ότι δεν αναγνωρίζει τους τοπικούς νόμους. Η Gasho μάλιστα είχε αναρτήσει ότι τα σχετικά έγγραφα «δεν θα ανοιχτούν». Στη χθεσινή ακροαματική διαδικασία οι ίδιοι δεν παρέστησαν, με αποτέλεσμα να τους επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα.

Μια «βασιλεία» στα social media

Η τριάδα είχε αποκτήσει έντονη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, μεταδίδοντας σε livestream τις επεμβάσεις της αστυνομίας και καλώντας ακόλουθους να τους προσφέρουν τρόφιμα και ποτά ως «δώρα στον βασιλιά».

#kingdomofkubala #kubala #trafficing #abuse #mentalhealth

#kingdomofkubala #kubala #trafficing #abuse #mentalhealth

#kingdomofkubala #kubala #trafficing #abuse #mentalhealth

Η Taylor, που σύμφωνα με την οικογένειά της στις ΗΠΑ είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη όταν ταξίδεψε στη Βρετανία, εμφανιζόταν στο πλευρό του Offeh ως δεύτερη σύζυγος, αναλαμβάνοντας καθημερινές δουλειές στον καταυλισμό.

#kubala #kingdom #Scotland #bbcnews #fyp

Παράλληλα, η Gasho ισχυρίστηκε ότι η ομάδα τους έχει δεχθεί επιθέσεις από κατοίκους της περιοχής, ακόμα και πυρπόληση σκηνών. Το γεγονός πάντως προκάλεσε ανάμικτες αντιδράσεις: από τη μία την περιέργεια επισκεπτών και «TikTokers» που έσπευσαν στο σημείο, από την άλλη αγανάκτηση των τοπικών κοινωνιών.

Σκωτία: Με χειροπέδες εκδιώχθηκαν οι Αφρικανοί που είχαν καταλάβει δάσος - Έλεγαν ότι είναι το «βασίλειο της Κουμπάλα»


Σε ανάρτησή της λίγο πριν την απομάκρυνση, η Gasho έγραψε: «Το Βασίλειο του Kubala θα μνημονεύεται για χίλια χρόνια».

