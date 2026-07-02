Με δέκα παίκτες οι ΗΠΑ νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο στους «16», δείτε τα γκολ

Δύο λεπτά αργότερα, ο Φριζ σταμάτησε το σουτ του Ντεμίροβιτς, με τον Πούλισιτς να σκοράρει στο 78' αλλά το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ. Εντέλει, η USMNT κατόρθωσε να κλειδώσει τη νίκη με εκτέλεση φάουλ του Τίλμαν στο 82', καταφέρνοντας να κρατήσει και το μηδέν, με τους Βόσνιους να μην εκμεταλλεύονται ούτε στο ελάχιστο το αριθμητικό πλεονέκτημα που εξασφάλισαν, έχοντας μερικά άστοχα σουτ στις καθυστερήσεις...Οι ενδεκάδες των ομάδωνΗΠΑ: Φριζ - Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον - Τίλμαν, Άνταμς - Ντεστ (88' Μπερχάλτερ), ΜακΚένι (90+5' Ρέινα), Πούλισιτς (88' Πέπι) - ΜπάλογκανΒοσνία: Βασίλι - Κάτιτς (75' Μέμιτς), Ράντελιτς, Μουχαρέμοβιτς - Ντέντιτς, Γκίγκοβιτς (51' Μπαϊρακτάρεβιτς), Σούνιτς (51' Ταχίροβιτς), Κολάσινατς (75' Ταμπάκοβιτς) - Αλαϊμπέγκοβιτς - Τζέκο (51' Μάχμιτς), ΝτεμίροβιτςΠηγή:www.gazzetta.gr