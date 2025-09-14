Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη τύπου: «Όσο είναι εδώ ο Σπανούλης, θα είμαι και εγώ»

Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Πριν την προετοιμασία και στη διάρκεια μιλήσαμε με τον κόουτς και τους συμπαίκτες μου. Η συγκέντρωση από την πρώτη μέρα, από τα φιλικά, ήταν σε υψηλό επίπεδο. Βλέπαμε ένα λάθος και θέλαμε αμέσως να αντιδρούμε. Θα κάνεις και λάθη, δεν είσαι ο Τζόρνταν, ο Σπανούλης, ο Κόμπι…Από τη φύση μου όμως ξέρω πως θα βρούμε τον τρόπο να σηκωθούμε. Μετά την ήττα από τη Βοσνία αντιδράσαμε, μετά την ήττα από την Τουρκία, που ήταν το χειρότερο παιχνίδι μας, αντιδράσαμε. Οι συμπαίκτες μου είναι εξαιρετικοί, έχουμε μια εξαιρετική ομάδα.Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα. Κρατώ τα πάντα μέσα μου».