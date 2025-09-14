Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη τύπου: «Όσο είναι εδώ ο Σπανούλης, θα είμαι και εγώ»
Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη τύπου: «Όσο είναι εδώ ο Σπανούλης, θα είμαι και εγώ»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου
Η Εθνική μας ομάδα έγραψε ιστορία το βράδυ της Κυριακής (14/09) καθώς επικράτησε της Φινλανδίας 92-89 στον μικρό τελικό του Eurobakset και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση, επιστρέφοντας στο βάθρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια!
Ο σούπερ σταρ της «γαλανόλευκης», Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε τον μικρό τελικό με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 τάπες, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την ιστορική αυτή επιτυχία της χώρας μας.
Ο «Greek Freak» δήλωσε το πόσο περήφανος νιώθει για τα όσα πέτυχε εκείνος και η «γαλανόλευκη», τόνισε πως είναι μακράν το πιο σημαντικό επίτευγμά του στο μπασκετ ακόμα και από το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, ενώ, εξέφρασε τα συναισθήματά του για το ότι η Εθνική έκανε 12 εκατομμύρια Έλληνες χαρούμενους και ενέπνευσε τα νέα παιδιά.
Παράλληλα, ο Γιάννης εκθείασε τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της χώρας μας, Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως του βγάζει τον καλύτερο εαυτό του και πως όσο θα είναι εκείνος στο «τιμόνι» της Εθνικής, θα βρίσκεται και εκείνος με το εθνόσημο στο στήθος!
«Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου και το έθνος μας. Είχαμε 16 χρόνια να πάρουμε μετάλλιο. Από την πρώτη μέρα προετοιμασίας δουλέψαμε σκληρά, μιλήσαμε από την πρώτη μέρα και πιστέψαμε στον κοινό σκοπό. Δεν αξίζεις τίποτα σε αυτή τη ζωή, πρέπει να το κερδίσεις.
Όλοι ήταν προσηλωμένοι και δώσαμε τα πάντα εδώ και δύο μήνες. Το περιμέναμε πολλά χρόνια και νιώθουμε ανακούφιση.
Προσπαθώ να ζω στο παρόν. Ήταν κάτι που δεν είχα πετύχει στην καριέρα μου και είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Είναι κάτι πιο σημαντικό κι από το πρωτάθλημα του ΝΒΑ.
Κι αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα, το Μιλγουόκι είναι μια υπέροχη πόλη, αλλά μιλάμε για 500-600 χιλιάδες ανθρώπους. Όταν μπορείς να κάνεις χαρούμενος 12 εκατομμύρια Έλληνες και να εμπνεύσεις πολλά παιδιά, είναι ακόμη μεγαλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε.
Ένα παιδιά που θα μας βλέπει στην τηλεόραση, μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει μετάλλιο με την Εθνική του ομάδα, όπως πίστεψα κι εγώ βλέποντας παλιά την ελληνική ομάδα.
Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό. Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα.
Κάθε καλοκαίρι ερωτεύομαι ξανά το μπάσκετ, λατρεύω την κουλτούρα, τα αποδυτήρια, τους συμπαίκτες μου, μιλάμε ελληνικά και τα λέω με ανθρώπους που ξέρω από παλιά, όπως ο Σλούκας, ο Παπανικολάου και ο Λαρεντζάκης που ήμασταν συμμαθητές. Ερωτεύομαι ξανά το παιχνίδι.
Μακάρι να παίζαμε κι άλλο, να παίξουμε και το επόμενο καλοκαίρι, αν και δεν θα παίξουμε. Αγαπώ να εκπροσωπώ την Ελλάδα και είμαι πάντα έτοιμος να το κάνω.
Ο σούπερ σταρ της «γαλανόλευκης», Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε τον μικρό τελικό με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 τάπες, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την ιστορική αυτή επιτυχία της χώρας μας.
Ο «Greek Freak» δήλωσε το πόσο περήφανος νιώθει για τα όσα πέτυχε εκείνος και η «γαλανόλευκη», τόνισε πως είναι μακράν το πιο σημαντικό επίτευγμά του στο μπασκετ ακόμα και από το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, ενώ, εξέφρασε τα συναισθήματά του για το ότι η Εθνική έκανε 12 εκατομμύρια Έλληνες χαρούμενους και ενέπνευσε τα νέα παιδιά.
Παράλληλα, ο Γιάννης εκθείασε τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της χώρας μας, Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως του βγάζει τον καλύτερο εαυτό του και πως όσο θα είναι εκείνος στο «τιμόνι» της Εθνικής, θα βρίσκεται και εκείνος με το εθνόσημο στο στήθος!
«Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου και το έθνος μας. Είχαμε 16 χρόνια να πάρουμε μετάλλιο. Από την πρώτη μέρα προετοιμασίας δουλέψαμε σκληρά, μιλήσαμε από την πρώτη μέρα και πιστέψαμε στον κοινό σκοπό. Δεν αξίζεις τίποτα σε αυτή τη ζωή, πρέπει να το κερδίσεις.
Όλοι ήταν προσηλωμένοι και δώσαμε τα πάντα εδώ και δύο μήνες. Το περιμέναμε πολλά χρόνια και νιώθουμε ανακούφιση.
Προσπαθώ να ζω στο παρόν. Ήταν κάτι που δεν είχα πετύχει στην καριέρα μου και είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Είναι κάτι πιο σημαντικό κι από το πρωτάθλημα του ΝΒΑ.
Κι αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα, το Μιλγουόκι είναι μια υπέροχη πόλη, αλλά μιλάμε για 500-600 χιλιάδες ανθρώπους. Όταν μπορείς να κάνεις χαρούμενος 12 εκατομμύρια Έλληνες και να εμπνεύσεις πολλά παιδιά, είναι ακόμη μεγαλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε.
Ένα παιδιά που θα μας βλέπει στην τηλεόραση, μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει μετάλλιο με την Εθνική του ομάδα, όπως πίστεψα κι εγώ βλέποντας παλιά την ελληνική ομάδα.
Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό. Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα.
Κάθε καλοκαίρι ερωτεύομαι ξανά το μπάσκετ, λατρεύω την κουλτούρα, τα αποδυτήρια, τους συμπαίκτες μου, μιλάμε ελληνικά και τα λέω με ανθρώπους που ξέρω από παλιά, όπως ο Σλούκας, ο Παπανικολάου και ο Λαρεντζάκης που ήμασταν συμμαθητές. Ερωτεύομαι ξανά το παιχνίδι.
Μακάρι να παίζαμε κι άλλο, να παίξουμε και το επόμενο καλοκαίρι, αν και δεν θα παίξουμε. Αγαπώ να εκπροσωπώ την Ελλάδα και είμαι πάντα έτοιμος να το κάνω.
Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Πριν την προετοιμασία και στη διάρκεια μιλήσαμε με τον κόουτς και τους συμπαίκτες μου. Η συγκέντρωση από την πρώτη μέρα, από τα φιλικά, ήταν σε υψηλό επίπεδο. Βλέπαμε ένα λάθος και θέλαμε αμέσως να αντιδρούμε. Θα κάνεις και λάθη, δεν είσαι ο Τζόρνταν, ο Σπανούλης, ο Κόμπι…
Από τη φύση μου όμως ξέρω πως θα βρούμε τον τρόπο να σηκωθούμε. Μετά την ήττα από τη Βοσνία αντιδράσαμε, μετά την ήττα από την Τουρκία, που ήταν το χειρότερο παιχνίδι μας, αντιδράσαμε. Οι συμπαίκτες μου είναι εξαιρετικοί, έχουμε μια εξαιρετική ομάδα.
Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα. Κρατώ τα πάντα μέσα μου».
Ειδήσεις σήμερα
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον συζούσε «με τρανς σύντροφο» που παρέδωσε στο FBI τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας
Ασφυκτική η κατάσταση με τους μετανάστες σε Αγυιά Χανίων και Γαύδο - Δείτε βίντεο
Άννα Βίσση: Μαγική νύχτα στο Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο - Το φιλί με τον Καρβέλα και η εντυπωσιακή εμφάνισή της
Από τη φύση μου όμως ξέρω πως θα βρούμε τον τρόπο να σηκωθούμε. Μετά την ήττα από τη Βοσνία αντιδράσαμε, μετά την ήττα από την Τουρκία, που ήταν το χειρότερο παιχνίδι μας, αντιδράσαμε. Οι συμπαίκτες μου είναι εξαιρετικοί, έχουμε μια εξαιρετική ομάδα.
Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα. Κρατώ τα πάντα μέσα μου».
Ειδήσεις σήμερα
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον συζούσε «με τρανς σύντροφο» που παρέδωσε στο FBI τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας
Ασφυκτική η κατάσταση με τους μετανάστες σε Αγυιά Χανίων και Γαύδο - Δείτε βίντεο
Άννα Βίσση: Μαγική νύχτα στο Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο - Το φιλί με τον Καρβέλα και η εντυπωσιακή εμφάνισή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα