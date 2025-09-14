Eurobasket 2025: O χορός των διεθνών μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου - Η αγκαλιά των Antetokounbros - Βίντεο

Η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Φινλανδία και οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν συγκινητικές - Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δάκρυσε με την ελληνική σημαία στα χέρια