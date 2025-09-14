Eurobasket 2025: O χορός των διεθνών μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου - Η αγκαλιά των Antetokounbros - Βίντεο
Eurobasket 2025: O χορός των διεθνών μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου - Η αγκαλιά των Antetokounbros - Βίντεο

Η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Φινλανδία και οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν συγκινητικές - Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δάκρυσε με την ελληνική σημαία στα χέρια

Eurobasket 2025: O χορός των διεθνών μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου - Η αγκαλιά των Antetokounbros - Βίντεο
Η Εθνική κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση του Eurobasket 2025 κάτι που είχε να συμβεί από το 2009. Επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89 και έγραψε ιστορία. 

Μετά το άκουσμα της κόρνας της λήξης, οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκινητικές, έξαλλοι πανηγυρισμοί, δάκρυα χαράς για αυτή την ομάδα που έγραψε ιστορία. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αμέσως αγκάλιασε τα αδέλφια του στο κέντρο του γηπέδου, ενώ ακολούθησε ο χορός με τους διεθνείς παίκτες αγκαλιασμένους. 

Ο Γιάννης πήρε μία ελληνική σημαία στα χέρια του και δάκρυσε.


Ο Κώστας Παπανικολάου συγκινημένος κοιτούσε στην κερκίδα και έστελνε φιλιά στην οικογένειά του. 

