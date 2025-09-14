Eurobasket 2025: O χορός των διεθνών μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου - Η αγκαλιά των Antetokounbros - Βίντεο
Η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Φινλανδία και οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν συγκινητικές - Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δάκρυσε με την ελληνική σημαία στα χέρια
Η Εθνική κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση του Eurobasket 2025 κάτι που είχε να συμβεί από το 2009. Επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89 και έγραψε ιστορία.
Μετά το άκουσμα της κόρνας της λήξης, οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκινητικές, έξαλλοι πανηγυρισμοί, δάκρυα χαράς για αυτή την ομάδα που έγραψε ιστορία.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αμέσως αγκάλιασε τα αδέλφια του στο κέντρο του γηπέδου, ενώ ακολούθησε ο χορός με τους διεθνείς παίκτες αγκαλιασμένους.
Ο Γιάννης πήρε μία ελληνική σημαία στα χέρια του και δάκρυσε.
Ο Κώστας Παπανικολάου συγκινημένος κοιτούσε στην κερκίδα και έστελνε φιλιά στην οικογένειά του.
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 14, 2025
Ο ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΞΕΣΠΑΕΙ ΣΕ ΚΛΑΜΑΤΑ!#GREFIN #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball pic.twitter.com/xnkon9ZlxO
A message to all of Hellas 🥹❤️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/6IfK7vUB8C— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
HELLAS BACK ON THE EUROBASKET PODIUM! 🇬🇷🥉 pic.twitter.com/TGhrXOC44e— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Knew this was coming.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Antetokounmpos have won their first medal with Greece 🇬🇷#EuroBasket pic.twitter.com/J7g5CsNjhF
