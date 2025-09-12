Λαρεντζάκης: «Μεγάλη η στενοχώρια, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το μετάλλιο»
Λαρεντζάκης: «Μεγάλη η στενοχώρια, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το μετάλλιο»
Ο Λαρεντζάκης κάλεσε την ομάδα να αφήσει πίσω της την ήττα και να συγκεντρωθεί στον επόμενο στόχο και την κατάκτηση του μεταλλίου
Μετά τη βαριά ήττα της Εθνικής Ελλάδας στον ημιτελικό του EuroBasket, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε για ένα στενάχωρο αποτέλεσμα, τονίζοντας ωστόσο ότι το μυαλό τους βρίσκεται ήδη στον μικρό τελικό της Κυριακής.
«Σίγουρα μας στενοχώρησε η ήττα», δήλωσε ο διεθνής γκαρντ. «Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν ματσάραμε την ενέργεια και την επιθετική διάθεση που είχε η Τουρκία. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήμασταν έτοιμοι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα και έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι, με τον Οσμάνι να πραγματοποιεί το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του».
Παρά την απογοήτευση, ο Λαρεντζάκης κάλεσε την ομάδα να αφήσει πίσω της την ήττα και να συγκεντρωθεί στον επόμενο στόχο: «Η στενοχώρια είναι μεγάλη, αλλά θα πρέπει να την αφήσουμε στην άκρη. Είναι ένας αγώνας για το μετάλλιο, σαν τελικός. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε το μετάλλιο».
