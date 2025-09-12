Λαρεντζάκης: «Μεγάλη η στενοχώρια, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το μετάλλιο»

Ο Λαρεντζάκης κάλεσε την ομάδα να αφήσει πίσω της την ήττα και να συγκεντρωθεί στον επόμενο στόχο και την κατάκτηση του μεταλλίου