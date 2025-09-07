Eurobasket 2025, Ντόντσιτς: Να το πιστέψουμε κόντρα στη Γερμανία
Ο Λούκα Ντόντσιτς με 42 πόντους κόντρα στην Ιταλία οδήγησε την Σλοβενία στον προημιτελικό του Eurobasket 2025
Μετά τον αγώνα ο άσος των Λος Άντζελες Λέικερς τόνισε ότι η δουλειά στη Σλοβενία είναι ομαδική και έδωσε το σύνθημα για την Γερμανία.
Οι δηλώσεις του Λούκα Ντόντσιτς
«Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, σωματικά. Ξέραμε ότι η Ιταλία είχε πολλά πλεονεκτήματα, αλλά αντέξαμε. Πάντα επαινώ τα παιδιά. Παίζουν υπέροχα. Εδώ όλοι κερδίζουμε ή χάνουμε μαζί. Δεν υπάρχουν άτομα. Χρειάζομαι θεραπεία, αλλά θα είμαι καλά. Ξεκίνησαν με άμυνα πάνω μου. Έβαλα μερικούς πόντους και άρχισαν να μου κάνουν double team, οπότε... Από την αρχή του Ευρωμπάσκετ, το πιστεύαμε. Τώρα προχωράμε, το πιστεύουμε. Έχουμε έναν δύσκολο αγώνα εναντίον της Γερμανίας. Πρέπει να το πιστέψουμε. Όλοι παίζουν μαζί και τα πάμε καλά. Η χημεία μας είναι άριστη. Συνήθως, μερικές φορές τσακωνόμαστε, αλλά αυτό είναι μέρος του αθλήματος. Στο γήπεδο, θέλουμε απλώς να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Οπότε, μπράβο και πάλι στα παιδιά. Μπράβο πραγματικά».
