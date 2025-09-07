Eurobasket 2025: Ο Μέγας Ντόντσιτς με 42 πόντους έστειλε την Σλοβενία στα προημιτελικά, 84-77 την Ιταλία - Βίντεο
Απίθανος Λούκα Ντόντσιτς, είχε 30 πόντους από το 1ο ημίχρονο, και οδήγησε την Σλοβενία στον προημιτελικό με την Γερμανία
Ο άσος των Λος Άντζελες Λέικερς πέτυχε 42 πόντους πήρε την Σλοβενία από το χέρι και την οδήγησε στα προημιτελικά του Eurobasket.
Στο κρίσιμο νοκ άουτ στη Ρίγα η Σλοβενία κέρδισε 84-77 την Ιταλία και θα παίξει με την Γερμανία την Τετάρτη για μια θέση στα ημιτελικά.
Ο Ντόντσιτς είχε σε 33 λεπτά, 42 πόντους (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές), 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλεψίματα. Πέτυχε τους μισούς πόντους της ομάδας του!
Ο αγώνας
Το «one Ντόντσιτς show» ξεκίνησε στο δεκάλεπτο του αγώνα καθώς μετά τους τέσσερις πρώτους αναπάντητους πόντους των Ιταλών άρχισε να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να μοιάζει -στην κυριολεξία- ασταμάτητος! Με σερί 15-0 η Σλοβενία βρέθηκε στο +9 (4-15) με την διαφορά να φτάνει στο +10 (9-19) και να στη συνέχεια στο +16 (9-25) λίγο πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (11-29).
Ένα διάστημα όπου ο Λούκα Ντόντσιτς είχε πετύχει τους 22 πόντους από τους 29 πόντους των Σλοβένων έχοντας 4/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/5 βολές και 2 κλεψίματα με 4 ριμπάουντ. Την ώρα που συνολικά η Ιταλία είχε μετρήσει 4/13 ενός παιδιάς και 2/2 βολές. Στη συνέχεια η Ιταλία προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς μετά το +19 των Σλοβένων (13-32) καθώς έτρεξαν σε πρώτη φάση σερί 7-0 για το 20-32 στο 14'. Ο Σιμόνε Φοντέκιο (13π., 1/1δίπ., 3/6τρ.,2/2β.) είχε αναλάβει δράση για τους «ατζούρι» με αποτέλεσμα να μειώσουν σε 38-45 λίγο πριν από το ημίχρονο (40-50).
Ο Ντόντσιτς από την άλλη είχε κλείσει το πρώτο μισό με 30 πόντους (5/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 8/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ) έχοντας συνολικά η Σλοβενία 9/14 δίποντα, 8/18 τρίποντα, 11-6 ριμπαόυντ και 8 ασίστ για 7 λάθη. Η Ιταλία στο ίδιο διάστημα είχε 8/14 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 5/6 βολές, 9-1 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 8 λάθη.
Η ανωτερότητα των Σλοβένων συνεχίστηκε και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Αν και ο Ντόντσιτς (35π., 5/6δίπ., 5/10τρ., 10/11β.) είχε καθίσει στον πάγκο, εκείνος που ανέλαβε δράση ήταν ο Άλεν Όμιτς, ο οποίος με συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ έδινε τη δυνατότητα στην ομάδα του να «απαντάει» στους Ιταλούς και να κρατάει την διαφορά σε υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκλεισε την 3η περίοδο στο +16 (56-72), δείγμα και της σταθερότητας που υπήρχε στην απόδοση των Σλοβένων.
Κι όμως. Αν και τα πράγματα έδειχναν ότι η Σλοβενία δεν θα είχε πρόβλημα να φτάσει στη νίκη-πρόκριση, οι Ιταλοί δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στο τέταρτο δεκάλεπτο έτρεξαν επιμέρους σκορ 21-6 και μείωσαν σε 75-78 δύο λεπτά πριν από το τέλος. Η διαφορά εκ νέου στο +3 για τη Σλοβενία (77-80) με 40άρα του Ντόντσιτς ύστερα από 2/2 βολές του. Ακολούθησαν άστοχες επιθέσεις από Ιταλία και Σλοβενία, με τον Φοντέκιο να αστοχεί στα 32'' και να στέλνει ο Γκαλινάρι τον Σλοβένο σούπερ σταρ στη γραμμή για άλλες 2/2 βολές για το 77-82. Ουσιαστικά ήταν και το σημείο που έκρινε το ματς και τη πρόκριση των Σλοβένων στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσουν την Γερμανία.
Τα δεκάλεπτα: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84.
