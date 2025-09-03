Eurobasket 2025: Η Λιθουανία νίκησε 74-71 τη Σουηδία στο ντέρμπι της 2ης θέσης στον Β' όμιλο
Αν και δυσκολεύτηκε η Λιθουανία λύγισε την αντίσταση της Σουηδίας στο τελευταίο παιχνίδι της για τον Β' Όμιλο και πλέον περιμένει να δει εάν θα τερματίσει στη 2η θέση
Η Λιθουανία έκανε το... καθήκον της απέναντι στην Σουηδία που είχε ήδη προκριθεί μέσω... Μεγάλης Βρετανίας και πλέον φέρεται να έχει το προβάδισμα για την 2η θέση του Β' Ομίλου του Eurobasket 2025.
Συγκεκριμένα περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Γερμανία - Φινλανδία όπου με νίκη των «πάντσερ» θα είναι 2η στον όμιλο και θα αντιμετωπίσει στους «16» τον 3ο του Α' Ομίλου.
Βέβαια, προέκυψε νέο πρόβλημα στην ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις καθώς τέθηκε εκτός δράσης ο Μαργκίρις Νορμάντας, ο οποίος λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο. Και όλα αυτά ενώ ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις έχει ήδη τεθεί νοκ άουτ!
Η Σουηδία αιφνιδίασε στο ξεκίνημα του αγώνα τους Λιθουανούς και βρέθηκαν να προηγούνται με 2-10 και 4-12 στο πρώτο τετράλεπτο του αγώνα. Ο Πελ Λάρσον και η παρέα του συνέχισαν να έχουν το προβάδισμα στο σκορ (14-21 το δεκάλεπτο) ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα έως και το τέλος του ημιχρόνου (33-39).
Μάλιστα λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισό του αγώνα, ο Ρίμας Κουρτινάιτις είδε έναν ακόμα παίκτη να αποχωρεί τραυματίας, καθώς ο Μαργκίρις Νορμάντας γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο και αποχώρησε από το παιχνίδι δημιουργώντας νέο πλήγμα μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Ρόκας Γιοκουμπάιτις.
Στο πρώτο ημίχρονο η Λιθουανία τα είχε... σπάσει έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας 0/10 τρίποντα (!) μη μπορώντας να εξαργυρώσει τα 11/17 δίποντα και τις 11/12 βολές. Την ίδια η Σουηδία είχε 4/14 τρίποντα (σ.σ. δηλαδή είχαν αστοχήσει και οι παίκτες του Μίκο Ρίιπινεν) και 10/17 δίποντα πιστοποιώντας την ανωτερότητά της έως εκείνο το σημείο.
Η συνέχεια ωστόσο ήταν τελείως διαφορετική καθώς η Λιθουανία πήρε τα πάνω της και πραγματοποίησε την απόλυτη ανατροπή. Με επιμέρους 18-6 η «Lietuva» γύρισε το παιχνίδι και πήρε προβάδισμα με 51-45 έχοντας ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Οι Βαλαντσιούνας και Ραντζεβίτσιους είχαν πάρει την κατάσταση στα χέρια του με την 3η περίοδο να κλείσει στο +1 (54-53) για την Λιθουανία.
Έκτοτε το ματς έγινε πραγματικό ντέρμπι. Το σκορ άλλαζε συνεχώς χέρια, με την Λιθουανία να αποδεικνύεται πιο ψύχραιμη στο τέλος. Ο Άρνας Βελίτσκα αποτελούσε το «κρυφό χαρτί» του Κουρτινάιτις και εκείνος που ουσιαστικά καθάρισε στο τέλος έως και τη νίκη των Λιθουανών με 74-71.
Τα δεκάλεπτα: 14-21, 33-39, 54-53, 74-71.
PELLE. LARSSON.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
Yes, that's the tweet.#EuroBasket pic.twitter.com/SwLT04J8hd
Έκτοτε το ματς έγινε πραγματικό ντέρμπι. Το σκορ άλλαζε συνεχώς χέρια, με την Λιθουανία να αποδεικνύεται πιο ψύχραιμη στο τέλος. Ο Άρνας Βελίτσκα αποτελούσε το «κρυφό χαρτί» του Κουρτινάιτις και εκείνος που ουσιαστικά καθάρισε στο τέλος έως και τη νίκη των Λιθουανών με 74-71.
Lithuania 🇱🇹 hold off Sweden with second half comeback! #EuroBasket— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
Πηγή:www.gazzetta.gr
