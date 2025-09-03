Eurobasket 2025: Η Λιθουανία νίκησε 74-71 τη Σουηδία στο ντέρμπι της 2ης θέσης στον Β' όμιλο

Αν και δυσκολεύτηκε η Λιθουανία λύγισε την αντίσταση της Σουηδίας στο τελευταίο παιχνίδι της για τον Β' Όμιλο και πλέον περιμένει να δει εάν θα τερματίσει στη 2η θέση