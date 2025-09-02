Eurobasket 2025: Πήρε την πρόκριση στους «16» η... άστοχη Σλοβενία, 87-79 την Ισλανδία - Βίντεο
Eurobasket 2025: Πήρε την πρόκριση στους «16» η... άστοχη Σλοβενία, 87-79 την Ισλανδία - Βίντεο
Η αρμάδα του Ντόντσιτς κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους «16» του Eurobasket και θα παίξει με το Ισραήλ την τελευταία αγωνιστική για να πάρει την τρίτη θέση
Η Σλοβενία κατάφερε να πάρει τη νίκη-πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025 καθώς επικράτησε της Ισλανδίας με 87-79. Στους 26 πόντους ο... άστοχος Ντόντσιτς (8/22 σουτ).
Ισλανδία – Σλοβενία: Το ματς
Αρκετά ανταγωνιστική παρουσιάστηκε η Ισλανδία στο ξεκίνημα του αγώνα και άρχισε να βάζει δύσκολα στον Λούκα Ντόντσιτς και στην παρέα του.
Ο Μάρτιν Χέρμανσον ήταν εκείνος που είχε ξεχωρίσει περισσότερο, ενώ στα χαμηλά είχε κινηθεί ο σούπερ σταρ των Λέικερς.
Οι δύο ομάδες βάδιζαν χέρι-χέρι στο σκορ και έκλεισε το δεκάλεπτο με την Σλοβενία να είχε το ισχνό προβάδισμα με 21-20. Μια από τα ίδια και η δεύτερη περίοδος του αγώνα στο Κατοβίτσε, με τους Ισλανδούς να ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικοί.
Δεν άφηναν τους Σλοβένους να πάρουν ανάσα (28-28 στο 15') έως και τέλος του πρώτου ημιχρόνου (35-36). Ένα διάστημα όπου η Ισλανδία είχε 9/16 δίποντα και 5/14 τρίποντα με τον Χέρμανσον να μετρούσε 10 πόντους και 4 ασίστ.
Ο Ντόντσιτς είχε περιοριστεί στους 9 πόντους με 3/10 εντός παιδιάς εκ των οποίων 0/4 τρίποντα, κάτι που είχε δυσκολέψει αρκετά το έργο της ομάδας του Σέκουλιτς.
🚨 LUKA TAKEOVER 🚨#EuroBasket x @kzs_si pic.twitter.com/fEpv8q4qmK— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025
Al(i)enating them all from the rim 🛸🛑#EuroBasket x @kzs_si pic.twitter.com/0F0zzAcKdy— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025
Αντίθετα ο μεγάλος αστέρας του NBA πήρε για τα καλά... μπροστά στο 3ο δεκάλεπτο, το οποίο ήταν και το καλύτερο της Σλοβενία στο ματς! Πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 24-11 και βρέθηκε να προηγείται με 14 πόντους διαφορά (60-46) ελέγχοντας πλήρως το ματς.
Ο Ντόντσιτς είχε φτάσει στους 21 πόντους έως εκείνο το σημείο, αναλαμβάνοντας δράση έχοντας και τη συμπαράσταση των Όμιτς και Νίκολιτς.
Και πάλι. Η Ισλανδία δεν παρέδωσε εύκολα τα όπλα και με συνεχόμενα τρίποντα στην τελευταία περίοδο έριξε την διαφορά στις δύο κατοχές (70-76) τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος.
Παρόλα αυτά δεν κατάφερε κάτι περισσότερο, με την Σλοβενία να παίρνει το εισιτήριο για τους «16» του Eurobasket 2025.
Τα δεκάλεπτα: 20-21, 35-36, 46-60, 79-87.
