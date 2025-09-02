Eurobasket 2025: Πήρε την πρόκριση στους «16» η... άστοχη Σλοβενία, 87-79 την Ισλανδία - Βίντεο

Αντίθετα ο μεγάλος αστέρας του NBA πήρε για τα καλά... μπροστά στο 3ο δεκάλεπτο, το οποίο ήταν και το καλύτερο της Σλοβενία στο ματς! Πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 24-11 και βρέθηκε να προηγείται με 14 πόντους διαφορά (60-46) ελέγχοντας πλήρως το ματς.Ο Ντόντσιτς είχε φτάσει στους 21 πόντους έως εκείνο το σημείο, αναλαμβάνοντας δράση έχοντας και τη συμπαράσταση των Όμιτς και Νίκολιτς.Και πάλι. Η Ισλανδία δεν παρέδωσε εύκολα τα όπλα και με συνεχόμενα τρίποντα στην τελευταία περίοδο έριξε την διαφορά στις δύο κατοχές (70-76) τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος.Παρόλα αυτά δεν κατάφερε κάτι περισσότερο, με την Σλοβενία να παίρνει το εισιτήριο για τους «16» του Eurobasket 2025.Τα δεκάλεπτα: 20-21, 35-36, 46-60, 79-87.