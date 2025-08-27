Ποτσέκο: «Μόνο με τη βοήθεια ενός ελεύθερου σκοπευτή μπορούμε να σταματήσουμε τον Γιάννη»
Τι δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας για τη σχέση του με τον Βασίλη Σπανούλη
Η Εθνική Ιταλίας είναι ο πρώτος αντίπαλος της Ελλάδας στο EuroBasket 2025 (28/8, 21:30), λίγες μόλις μέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο τουρνουά Ακρόπολις.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε αγωνιστεί σε εκείνο το φιλικό, αλλά πλέον είναι διαθέσιμος να ενισχύσει την Εθνική απέναντι στους Ιταλούς.
Από την πλευρά του, ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο κλήθηκε να σχολιάσει το τελευταίο τους συναπάντημα με τον Γιάννη στους διαδρόμους του ΟΑΚΑ, μετά την αγκαλιά τους στο EuroBasket 2022. Παράλληλα, ρωτήθηκε για τον τρόπο που μπορεί να περιορίσει τον Αντετοκούνμπο
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Για το πως θα αντιμετωπίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έχω έναν πολύ καλό φίλο sniper. Θα τον βάλουμε στην οροφή του κτιρίου. Αυτό είναι το πλάνο για την πρώτη περίοδο. Και μετά δεν θα μπορεί να παίξει στη συνέχεια. Χωρίς πλάκα, είναι πολύ δύσκολο να τον περιορίσεις. Είναι σπουδαίος παίκτης. Όμως δεν είναι μόνο ο Γιάννης. Το παιχνίδι είναι Ελλάδα-Ιταλία», τόνισε και πρόσθεσε: «Στο φιλικό που τον είδα προ ημερών ήταν έτοιμος να με πάρει αγκαλιά και πάλι. Εγώ έκανα πως πάω να πηδήξω στην αγκαλιά του, αλλά σταμάτησα και του είπα ‘δεν είμαι στην ίδια φόρμα με τότε’. Γελάσαμε, είναι φοβερό παιδί».
Ερωτηθείς αν μπορούσε να κλειδώσει στα αποδυτήρια τον Σπανούλη ή τον Γιάννη πριν το αυριανό ματς απάντησε: «Τον αντιμετώπισα για πρώτη φορά το 1995 και έλεγα ‘ποιος είναι αυτός ο τύπος;’. Μου έκανε εντύπωση, δεν ήταν τόσο ψηλός ή αθλητικός, αλλά είχε κάτι. Όλοι στην Ευρώπη ξέρουν πόσο εστιάζει στο μπάσκετ. Μιλούσαμε πριν το φιλικό και νιώθεις πόσο αγαπά το μπάσκετ. Η νοοτροπία του είναι κάτι σπουδαίο για όλους τους παίκτες. Θα είναι ανταγωνιστικός όπως σε όλη την καριέρα του».
Παράλληλα αναφέρθηκε σε κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του. «Ο Ακίλε (Πολονάρα) δεν είναι μαζί μας λόγω προβλήματος υγείας και μας λείπει πολύ. Μας λείπει επίσης ο Τονούτ, που τραυματίστηκε. Και οι δύο είναι μέλη της οικογένειά μας και αυτό που χτίσαμε τα τελευταία χρόνια είναι πάνω από το μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ροσάτο, που ήταν από την πρώτη μέρα μαζί μας και παρότι γνώριζε, ειδικά τις τελευταίες μέρες ότι θα κοπεί από τη δωδεκάδα, ήταν επαγγελματίας και μας βοήθησε πολύ. Ανησυχώ λίγο γιατί τις τελευταίες μέρες είχαμε προβλήματα τραυματισμών με τον Ρίτσι και τον Ακέλε, που δεν έχουν προπονηθεί εδώ στην Κύπρο. Επίσης ο Τόμπσον και ο Γκαλινάρι ενσωματώθηκαν αργότερα. Όμως δουλεύουμε σκληρά και έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και πιστεύω πως θα είμαστε έτοιμοι αύριο», υπογράμμισε.
Για το πρόσφατο φιλικό των δύο ομάδων είπε: «Παίξαμε με την Ελλάδα πριν λίγες μέρες. Έχουν έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη και διαθέτουν πολύ ταλέντο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, ίσως αυτό λίγο παραπάνω. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι. Χάσαμε από την Ελλάδα χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Αντετοκούνμπο. Οπότε φαντάζομαι τι θα γίνει με αυτούς (γέλια). Όμως έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου».
Τέλος, για το επίπεδο ανταγωνισμού στο Eurobasket είπε: «Το μπάσκετ αλλάζει. Πολλές ομάδες είναι πλέον πολύ ανταγωνιστικές. Κάποτε μπορούσες να υπολογίσεις πως θα φτάσεις ως το τέλος, γιατί υπήρχαν 5-6 πραγματικά καλές ομάδες. Τώρα όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες. Είναι αδύνατο για όλους μας, ίσως εκτός από τη Σερβία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, να πουν ότι πάνε για μετάλλιο. Υπάρχουν άλλες 7-8 ομάδες που μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστικές. Εμείς θέλουμε να επιτρέπουμε στον κόσμο μας να ονειρεύεται».
