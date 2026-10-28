Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Σπλιτ - Προμηθέας Πατρών 88-82: Ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες για τους Αχαιούς
Σπλιτ - Προμηθέας Πατρών 88-82: Ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες για τους Αχαιούς
Η Σπλιτ επιβλήθηκε του Προμηθέα με 88-82 και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στο FIBA Europe Cup - Στο 2-2 και οι Πατρινοί, των εκπληκτικών Γουίλιαμς και Καλαϊτζάκη
Ο Προμηθέας πάλεψε σαν... θηρίο αλλά ηττήθηκε από την Σπλιτ στην Κροατία με 88-82 και έπεσε στο 2-2, ρεκόρ που έχουν και οι νικητές. Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους οι Κάτσινας και Ρέμπετς, για την ελληνική ομάδα συγκλονιστικοί ήταν οι Γουίλιαμς και Καλαϊτζάκης.
Σπλιτ - Προμηθέας Πατρών: Ο αγώνας
Στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Προμηθέας ήταν πιο ψύχραιμος σε άμυνα και επίθεση και με πιο σωστές επιλογές και στις δύο πλευρές του παρκέ τελείωσαν την περίοδο μπροστά στο σκορ με 22-19.
Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου κρατούσε με «νύχια και με δόντια» το προβάδισμα έχοντας σε καταπληκτική ημέρα τους Γουίλιαμς και Γιώργο Καλαϊτζάκη. Οι Πατρινοί πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 40-38.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις, «έσφιξαν» την άμυνά τους και με ορθολογικές επιλογές στην επίθεση πήρα τα ηνία του αγώνα. Οι Κάτσινας και Ρέμπετς κυριάρχησαν στο παρκέ και οι Κροάτες έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο με 69-61.
Στην τελευταία περίοδο, η ελληνική ομάδα δεν τα παράτησε, επέστρεψε ξανά στη διεκδίκηση της νίκης αλλά οι οικοδεσπότες ήταν πιο εύστοχοι στα κρίσιμα σουτ και πήραν το «ροζ φύλλο» με το τελικό 88-82.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 38-40, 69-61, 88-82
Σπλιτ - Προμηθέας Πατρών: Ο αγώνας
Στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Προμηθέας ήταν πιο ψύχραιμος σε άμυνα και επίθεση και με πιο σωστές επιλογές και στις δύο πλευρές του παρκέ τελείωσαν την περίοδο μπροστά στο σκορ με 22-19.
Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου κρατούσε με «νύχια και με δόντια» το προβάδισμα έχοντας σε καταπληκτική ημέρα τους Γουίλιαμς και Γιώργο Καλαϊτζάκη. Οι Πατρινοί πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 40-38.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις, «έσφιξαν» την άμυνά τους και με ορθολογικές επιλογές στην επίθεση πήρα τα ηνία του αγώνα. Οι Κάτσινας και Ρέμπετς κυριάρχησαν στο παρκέ και οι Κροάτες έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο με 69-61.
Στην τελευταία περίοδο, η ελληνική ομάδα δεν τα παράτησε, επέστρεψε ξανά στη διεκδίκηση της νίκης αλλά οι οικοδεσπότες ήταν πιο εύστοχοι στα κρίσιμα σουτ και πήραν το «ροζ φύλλο» με το τελικό 88-82.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 38-40, 69-61, 88-82
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