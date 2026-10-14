Βιντεοκλήση Ηλιόπουλου στους παίκτες της ΑΕΚ για τη νίκη στο Youth League, βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος Youth League

Βιντεοκλήση Ηλιόπουλου στους παίκτες της ΑΕΚ για τη νίκη στο Youth League, βίντεο

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης μίλησε στους νεαρούς ποδοσφαιριστές μετά την επιτυχία τους επί της Σαχτάρ στην Αγγλία

Βιντεοκλήση Ηλιόπουλου στους παίκτες της ΑΕΚ για τη νίκη στο Youth League, βίντεο
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Με χαμόγελα και νίκη άρχισε η μέρα στην Αγγλία για την ΑΕΚ, καθώς η U19 νίκησε τη Σαχτάρ με 2-1 και πήρε την πρώτη νίκη στην ιστορία της στο Youth League. 

Μάλιστα, η Ένωση παραμένει αήττητη αφού την 1η αγωνιστική είχε αναδειχθεί ισόπαλη με την ΛΑΣΚ 0-0 στα Σπάτα. 

Στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, περίμενε και μια μικρή έκπληξη τους παίκτες και το τεχνικό τιμ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος φρόντισε να τους συγχαρεί μέσω βιντεοκλήσης. 

«Πρέπει να μπαίνετε μέσα στο γήπεδο σαν μονομάχοι. Να έχετε υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Είστε μάγκες, συγχαρητήρια ελάτε πίσω με ψηλά το κεφάλι για τις επόμενες κατακτήσεις» είπε, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. 

Από την πλευρά τους, οι νεαροί παίκτες της Ένωσης φώναξαν στα αποδυτήρια «Είναι τρελός ο πρόεδρος» για να τον ευχαριστήσουν που τους μίλησε μετά τη νίκη τους.

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