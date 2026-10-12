The Football Show: Πώς ο Αλγκουαθίλ έκανε... ματ στον Νίστρουπ, το παρασκήνιο του ντέρμπι και καλεσμένος ο Δημήτρης Μάρκος

Η ανάλυσης της 6ης αγωνιστικής και τα στιγμιότυπα των αγώνων στην εκπομπή του protothema.gr - Παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας, δίπλα τους ο Άκης Ζήκος





Η επανέναρξη της Stoiximan Super League φέρνει ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η ανάλυσης της 6ης αγωνιστικής και τα στιγμιότυπα των αγώνων.







Πώς ο Άρης είχε κάνε τα εύκολα… δύσκολα με τον Βόλο, αλλά πήρε τελικά τη νίκη με 3-2 και πώς προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ για το ματς με την Καλαμάτα που αν νικήσει, θα πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.



Επίσης δείτε όλα τα στιγμιότυπα της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL όπου ο Αρης συνέτριψε την ΑΕΚ και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συνέχισαν με νίκες.







Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



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Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Στο «The Football Show» της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου: όλο το ρεπορτάζ από το ντέρμπι «αιωνίων» και τα highlights του ματς. Η συνομιλία του μοναδικού σκόρερ της νίκης με 1-0 του Ολυμπιακού, Παναγιώτη Ρέτσου, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Πώς ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε… ματ στον Τζέικομπ Νίστρουπ. Καλεσμένος της εκπομπής παλαίμαχος διεθνής, Δημήτρης Μάρκος.Η επανέναρξη της Stoiximan Super League φέρνει ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η ανάλυσης της 6ης αγωνιστικής και τα στιγμιότυπα των αγώνων.Πώς η ΑΕΚ κυριάρχησε επί του ΟΦΗ με 3-0, λίγο πριν ταξιδέψει για τους δύο συνεχόμενους αγώνες της στην Αγγλία, για το Champions League.Πώς ο Άρης είχε κάνε τα εύκολα… δύσκολα με τον Βόλο, αλλά πήρε τελικά τη νίκη με 3-2 και πώς προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ για το ματς με την Καλαμάτα που αν νικήσει, θα πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.Επίσης δείτε όλα τα στιγμιότυπα της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL όπου ο Αρης συνέτριψε την ΑΕΚ και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συνέχισαν με νίκες.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.