Καρέτσας: Τι έγινε μακριά από τις κάμερες – Οι γονείς του στη φυσούνα και ο φόβος του Κόβατς

Φως στις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά την αιφνίδια πτώση κι εν συνεχεία αναγκαστική αλλαγή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, ρίχνει η Bild, παρουσιάζοντας ορισμένες λεπτομέρειες από τα συνέβησαν μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες