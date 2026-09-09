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Καρέτσας: Τι έγινε μακριά από τις κάμερες – Οι γονείς του στη φυσούνα και ο φόβος του Κόβατς
SPORTS

Καρέτσας: Τι έγινε μακριά από τις κάμερες – Οι γονείς του στη φυσούνα και ο φόβος του Κόβατς

Φως στις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά την αιφνίδια πτώση κι εν συνεχεία αναγκαστική αλλαγή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, ρίχνει η Bild, παρουσιάζοντας ορισμένες λεπτομέρειες από τα συνέβησαν μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες

Καρέτσας: Τι έγινε μακριά από τις κάμερες – Οι γονείς του στη φυσούνα και ο φόβος του Κόβατς
Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής παραμένει στο νοσοκομείο για εξετάσεις, με την Ντόρτμουντ να έχει κάνει λόγο για πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Ο Καρέτσας, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Γκενκ έναντι 30 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ξαφνικά πρόβλημα κατά τη διάρκεια του αγώνα της πρεμιέρας των Βεστφαλών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).

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