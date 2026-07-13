Ραγδαίες εξελίξεις με Ολίσε! Ζήτησε να δει τον πρόεδρο της Μπάγερν – Ρεάλ, Εμπαπέ και… 200 εκατ. ευρώ

Ο Μικαέλ Ολίσε βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών εξελίξεων, καθώς οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του και με την εθνική Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026 έχουν «εκτοξεύσει» τόσο τη χρηματιστηριακή του αξία όσο και το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων