Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Ραγδαίες εξελίξεις με Ολίσε! Ζήτησε να δει τον πρόεδρο της Μπάγερν – Ρεάλ, Εμπαπέ και… 200 εκατ. ευρώ
Ραγδαίες εξελίξεις με Ολίσε! Ζήτησε να δει τον πρόεδρο της Μπάγερν – Ρεάλ, Εμπαπέ και… 200 εκατ. ευρώ
Ο Μικαέλ Ολίσε βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών εξελίξεων, καθώς οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του και με την εθνική Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026 έχουν «εκτοξεύσει» τόσο τη χρηματιστηριακή του αξία όσο και το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων
Με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, ο διεθνής εξτρέμ φέρεται να έχει ζητήσει συνάντηση με τη διοίκηση της Μπάγερν προκειμένου να ξεκαθαρίσει το μέλλον του.
Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσίευμα της ισπανικής El Debate, ο 24χρονος άσος επιθυμεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Βαυαρών, Χέρμπερτ Χάινερ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
Παρότι αυτή τη στιγμή παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στις υποχρεώσεις των «Τρικολόρ», έχοντας μπροστά του τον ημιτελικό με την Ισπανία (14/7, 22:00), ο Ολίσε γνωρίζει ότι οι εμφανίσεις του έχουν αλλάξει τα δεδομένα γύρω από το όνομά του και θέλει αυτό να αποτυπωθεί τόσο στον ρόλο του μέσα στην ομάδα, όσο και στις οικονομικές απολαβές του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσίευμα της ισπανικής El Debate, ο 24χρονος άσος επιθυμεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Βαυαρών, Χέρμπερτ Χάινερ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
Παρότι αυτή τη στιγμή παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στις υποχρεώσεις των «Τρικολόρ», έχοντας μπροστά του τον ημιτελικό με την Ισπανία (14/7, 22:00), ο Ολίσε γνωρίζει ότι οι εμφανίσεις του έχουν αλλάξει τα δεδομένα γύρω από το όνομά του και θέλει αυτό να αποτυπωθεί τόσο στον ρόλο του μέσα στην ομάδα, όσο και στις οικονομικές απολαβές του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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