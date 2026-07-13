Οι Βρετανικές Αρχές συνέλαβαν 12 άτομα μετά από μια «ακροδεξιά» απειλή σε Ισλαμιστική εκδήλωση
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία αστυνομία συλλήψεις τρομοκρατία Ισλάμ Κιρ Στάρμερ

Οι Βρετανικές Αρχές συνέλαβαν 12 άτομα μετά από μια «ακροδεξιά» απειλή σε Ισλαμιστική εκδήλωση

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 15.000 άτομα - Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν αφού πληροφορήθηκε για μια «πιθανή σοβαρή απειλή» κατά της θρησκευτικής εκδήλωσης

Οι Βρετανικές Αρχές συνέλαβαν 12 άτομα μετά από μια «ακροδεξιά» απειλή σε Ισλαμιστική εκδήλωση
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Η αστυνομία στη Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε 12 άτομα μετά από μια ύποπτης φύσεως απειλή που στρέφονταν εναντίον Ισλαμιστικής εκδήλωσης το περασμένο σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο έρευνας την οποία χαρακτήρισε ως «σχετιζόμενη με ακροδεξιά τρομοκρατία».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν την Κυριακή και σήμερα Δευτέρα σε διευθύνσεις σε όλη την Αγγλία αφού πληροφορήθηκε για μια «πιθανή σοβαρή απειλή» κατά της θρησκευτικής εκδήλωσης.

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 15.000 άτομα, πραγματοποιήθηκε σε μία εξοχική κατοικία στο Σάφολκ στην ανατολική Αγγλία, από τις 9 έως 12 Ιουλίου , και, σε γενικές γραμμές, όλα εξελίχθηκαν όπως αναμενόταν, εκτός από το ότι την Κυριακή ολοκληρώθηκε νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί.



Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ δήλωσε ότι γνώριζε ότι η είδηση θα προκαλούσε ανησυχία στους Βρετανούς μουσουλμάνους. «Πρέπει να αντισταθούμε στο μίσος και να ενωθούμε γύρω από την κοινή μας πίστη σε μια χώρα που είναι ανοιχτή, γενναιόδωρη και ανεκτική προς όλες τις κοινότητές μας», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.


Ο Κιρ Στάρμερ έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι δεν υπήρξαν θύματα χάρη στην άμεση δράση της αστυνομίας και τόνισε ότι δε θα ανεχτεί καμία επίθεση σε βάρος της μουσουλμανικής κοινότητας.


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Η Βρετανία ανέβασε τον εθνικό βαθμό απειλής τρομοκρατίας στο επίπεδο «σοβαρό» τον Απρίλιο, υποδηλώνοντας ότι μια τρομοκρατική επίθεση θεωρούνταν εξαιρετικά πιθανή, ενώ η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, Χέλεν Φλάναγκαν, δήλωσε ότι οι συλλήψεις της Δευτέρας αποτελούσαν «έντονη υπενθύμιση» αυτού του βαθμού απειλής

Οκτώ άνδρες παραμένουν υπό αστυνομική κράτηση, έχοντας συλληφθεί βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ τρεις άλλοι άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία και μια γυναίκα συνελήφθη ως ύποπτη για συνδρομή εγκληματία.

Οι συλληφθέντες ήταν ηλικίας μεταξύ 27 και 60 ετών. Διεξάγονται έρευνες σε διάφορες διευθύνσεις στο Λονδίνο και τις γύρω περιοχές, καθώς και στην ανατολική Αγγλία και κοντά στο Μάντσεστερ.
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