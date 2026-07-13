Οι Βρετανικές Αρχές συνέλαβαν 12 άτομα μετά από μια «ακροδεξιά» απειλή σε Ισλαμιστική εκδήλωση

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 15.000 άτομα - Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν αφού πληροφορήθηκε για μια «πιθανή σοβαρή απειλή» κατά της θρησκευτικής εκδήλωσης