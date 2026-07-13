Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Οι Βρετανικές Αρχές συνέλαβαν 12 άτομα μετά από μια «ακροδεξιά» απειλή σε Ισλαμιστική εκδήλωση
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 15.000 άτομα - Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν αφού πληροφορήθηκε για μια «πιθανή σοβαρή απειλή» κατά της θρησκευτικής εκδήλωσης
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν την Κυριακή και σήμερα Δευτέρα σε διευθύνσεις σε όλη την Αγγλία αφού πληροφορήθηκε για μια «πιθανή σοβαρή απειλή» κατά της θρησκευτικής εκδήλωσης.
Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 15.000 άτομα, πραγματοποιήθηκε σε μία εξοχική κατοικία στο Σάφολκ στην ανατολική Αγγλία, από τις 9 έως 12 Ιουλίου , και, σε γενικές γραμμές, όλα εξελίχθηκαν όπως αναμενόταν, εκτός από το ότι την Κυριακή ολοκληρώθηκε νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί.
Twelve people arrested over suspected right-wing terror threat against Islamic event in Suffolk, UK, police sayhttps://t.co/mNJvT0zF8B— BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 13, 2026
Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ δήλωσε ότι γνώριζε ότι η είδηση θα προκαλούσε ανησυχία στους Βρετανούς μουσουλμάνους. «Πρέπει να αντισταθούμε στο μίσος και να ενωθούμε γύρω από την κοινή μας πίστη σε μια χώρα που είναι ανοιχτή, γενναιόδωρη και ανεκτική προς όλες τις κοινότητές μας», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.
Ο Κιρ Στάρμερ έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι δεν υπήρξαν θύματα χάρη στην άμεση δράση της αστυνομίας και τόνισε ότι δε θα ανεχτεί καμία επίθεση σε βάρος της μουσουλμανικής κοινότητας.
.@TerrorismPolice are leading an investigation into a credible threat to those attending the UK Ijtima festival this weekend.— Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) July 13, 2026
I thank Suffolk Police, Counter Terrorism Policing, and the organisers for their swift and effective response that undoubtably saved lives. Twelve…
Shocking news that Counter Terrorism Police are investigating a credible, serious threat targeted at an Islamic event in Suffolk.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 13, 2026
Thanks to the quick action taken by police and the organisers, nobody was hurt.
My message is clear: I will not tolerate any attacks on our Muslim…
Η Βρετανία ανέβασε τον εθνικό βαθμό απειλής τρομοκρατίας στο επίπεδο «σοβαρό» τον Απρίλιο, υποδηλώνοντας ότι μια τρομοκρατική επίθεση θεωρούνταν εξαιρετικά πιθανή, ενώ η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, Χέλεν Φλάναγκαν, δήλωσε ότι οι συλλήψεις της Δευτέρας αποτελούσαν «έντονη υπενθύμιση» αυτού του βαθμού απειλής
Οκτώ άνδρες παραμένουν υπό αστυνομική κράτηση, έχοντας συλληφθεί βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ τρεις άλλοι άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία και μια γυναίκα συνελήφθη ως ύποπτη για συνδρομή εγκληματία.
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