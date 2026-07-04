Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ψάχνοντας τον νέο «άσο» του Ομπράντοβιτς: Το ηχηρό όνομα του Τζέιμς και… σίγουρη λύση του Γκος
Ψάχνοντας τον νέο «άσο» του Ομπράντοβιτς: Το ηχηρό όνομα του Τζέιμς και… σίγουρη λύση του Γκος
Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αλλάζει τα δεδομένα και ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για τους «πράσινους»
Ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» έχει ήδη σηκώσει μανίκια και μαζί με τους ανθρώπους του συλλόγου δουλεύει πάνω στη δημιουργία ενός ρόστερ που θα έχει τη δική του αγωνιστική ταυτότητα.
Η περιφέρεια βρίσκεται αναπόφευκτα στο επίκεντρο. Ο Παναθηναϊκός αναζητά παίκτες που μπορούν να διαχειριστούν την μπάλα, να δημιουργήσουν και να πάρουν μεγάλες αποφάσεις όταν η πίεση ανεβαίνει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δύο ονόματα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά έχουν έρθει στο προσκήνιο: ο Μάικ Τζέιμς και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.
Την ίδια στιγμή, η επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά ως μέλος του προπονητικού επιτελείου, προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της νέας εποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Η περιφέρεια βρίσκεται αναπόφευκτα στο επίκεντρο. Ο Παναθηναϊκός αναζητά παίκτες που μπορούν να διαχειριστούν την μπάλα, να δημιουργήσουν και να πάρουν μεγάλες αποφάσεις όταν η πίεση ανεβαίνει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δύο ονόματα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά έχουν έρθει στο προσκήνιο: ο Μάικ Τζέιμς και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.
Την ίδια στιγμή, η επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά ως μέλος του προπονητικού επιτελείου, προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της νέας εποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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