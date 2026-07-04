Ψάχνοντας τον νέο «άσο» του Ομπράντοβιτς: Το ηχηρό όνομα του Τζέιμς και… σίγουρη λύση του Γκος
SPORTS

Ψάχνοντας τον νέο «άσο» του Ομπράντοβιτς: Το ηχηρό όνομα του Τζέιμς και… σίγουρη λύση του Γκος

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αλλάζει τα δεδομένα και ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για τους «πράσινους»

Ψάχνοντας τον νέο «άσο» του Ομπράντοβιτς: Το ηχηρό όνομα του Τζέιμς και… σίγουρη λύση του Γκος
Ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» έχει ήδη σηκώσει μανίκια και μαζί με τους ανθρώπους του συλλόγου δουλεύει πάνω στη δημιουργία ενός ρόστερ που θα έχει τη δική του αγωνιστική ταυτότητα.

Η περιφέρεια βρίσκεται αναπόφευκτα στο επίκεντρο. Ο Παναθηναϊκός αναζητά παίκτες που μπορούν να διαχειριστούν την μπάλα, να δημιουργήσουν και να πάρουν μεγάλες αποφάσεις όταν η πίεση ανεβαίνει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δύο ονόματα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά έχουν έρθει στο προσκήνιο: ο Μάικ Τζέιμς και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.

Την ίδια στιγμή, η επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά ως μέλος του προπονητικού επιτελείου, προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της νέας εποχής.

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