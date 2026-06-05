Μουντιάλ χωρίς σύνορα: 289 παίκτες άλλαξαν ποδοσφαιρική… πατρίδα – Ποια εθνική είναι σχεδόν «γεννημένη αλλού»
SPORTS

Μουντιάλ χωρίς σύνορα: 289 παίκτες άλλαξαν ποδοσφαιρική… πατρίδα – Ποια εθνική είναι σχεδόν «γεννημένη αλλού»

Λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μία ενδιαφέρουσα στατιστική καταγράφει το πόσο έχει αλλάξει ο ποδοσφαιρικός χάρτης

Μουντιάλ χωρίς σύνορα: 289 παίκτες άλλαξαν ποδοσφαιρική… πατρίδα – Ποια εθνική είναι σχεδόν «γεννημένη αλλού»
Το Μουντιάλ 2026 απέχει πλέον μόλις 6 ημέρες και, μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποστολών και των 48 εθνικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αφορά τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που είτε πολιτογραφήθηκαν, είτε γεννήθηκαν σε διαφορετική χώρα από εκείνη που θα εκπροσωπήσουν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνολικά 289 ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο με εθνική ομάδα διαφορετική από τη χώρα γέννησής τους. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται το Κουρασάο, το οποίο διαθέτει 25 παίκτες γεννημένους εκτός της χώρας, ενώ μόλις ένας ποδοσφαιριστής της αποστολής έχει γεννηθεί στο νησί της Καραϊβικής.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

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