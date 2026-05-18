Πρωτοφανής αποκλεισμός στο Μουντιάλ: Πέταξαν εκτός συμπαίκτη του Ταρέμι για προδοσία
Ο συμπαίκτης του Μεχντί Ταρεμί στην εθνική Ιράν, Σαρντάρ Αζμούν, έμεινε σοκαριστικά εκτός Μουντιάλ 2026, με δημοσιεύματα από τη χώρα να κάνουν λόγο ακόμη και για τιμωρία λόγω «προδοσίας» απέναντι στο καθεστώς
Ο 31χρονος επιθετικός, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ιρανικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, δεν συμπεριλήφθηκε ούτε στην προεπιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού Αμίρ Γκαλενοΐ για τα παιχνίδια προετοιμασίας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά πως δεν υπολογίζεται για το Μουντιάλ.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο «Fars», που θεωρείται κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης, ο πρώην φορ της Ρόμα τιμωρήθηκε για «παραβίαση εθνικών αξιών» και συμπεριφορά που χαρακτηρίστηκε αντίθετη προς το καθεστώς της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
