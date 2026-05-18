Πρωτοφανής αποκλεισμός στο Μουντιάλ: Πέταξαν εκτός συμπαίκτη του Ταρέμι για προδοσία

Ο 31χρονος επιθετικός, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ιρανικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, δεν συμπεριλήφθηκε ούτε στην προεπιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού Αμίρ Γκαλενοΐ για τα παιχνίδια προετοιμασίας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά πως δεν υπολογίζεται για το Μουντιάλ.Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο «Fars», που θεωρείται κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης, ο πρώην φορ της Ρόμα τιμωρήθηκε για «παραβίαση εθνικών αξιών» και συμπεριφορά που χαρακτηρίστηκε αντίθετη προς το καθεστώς της χώρας.