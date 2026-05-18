Πρωτοφανής αποκλεισμός στο Μουντιάλ: Πέταξαν εκτός συμπαίκτη του Ταρέμι για προδοσία
SPORTS

Πρωτοφανής αποκλεισμός στο Μουντιάλ: Πέταξαν εκτός συμπαίκτη του Ταρέμι για προδοσία

Ο συμπαίκτης του Μεχντί Ταρεμί στην εθνική Ιράν, Σαρντάρ Αζμούν, έμεινε σοκαριστικά εκτός Μουντιάλ 2026, με δημοσιεύματα από τη χώρα να κάνουν λόγο ακόμη και για τιμωρία λόγω «προδοσίας» απέναντι στο καθεστώς

Πρωτοφανής αποκλεισμός στο Μουντιάλ: Πέταξαν εκτός συμπαίκτη του Ταρέμι για προδοσία
Ο 31χρονος επιθετικός, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ιρανικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, δεν συμπεριλήφθηκε ούτε στην προεπιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού Αμίρ Γκαλενοΐ για τα παιχνίδια προετοιμασίας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά πως δεν υπολογίζεται για το Μουντιάλ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο «Fars», που θεωρείται κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης, ο πρώην φορ της Ρόμα τιμωρήθηκε για «παραβίαση εθνικών αξιών» και συμπεριφορά που χαρακτηρίστηκε αντίθετη προς το καθεστώς της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης