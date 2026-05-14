Αυτός είναι ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού που θέλει για αντι-Μουρίνιο η Μπενφίκα
SPORTS

Αυτός είναι ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού που θέλει για αντι-Μουρίνιο η Μπενφίκα

Με τη Ρεάλ Μαδρίτης να εντείνει ολοένα και περισσότερο την πίεσή της στη Μπενφίκα για να πάρει τον Ζοζέ Μουρίνιο, οι Πορτογάλοι εξετάζουν τις εναλλακτικές τους

Αυτός είναι ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού που θέλει για αντι-Μουρίνιο η Μπενφίκα
Ο Μάρκο Σίλβα φαίνεται να αποτελεί τον βασικό υποψήφιο για τον πάγκο της Μπενφίκα, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η αποχώρηση του Μουρίνιο στο τέλος της σεζόν.

Μάρκο Σίλβα ο… εκλεκτός για αντι-Μουρίνιο
Σύμφωνα με την πορτογαλική «Record», ο 48χρονος τεχνικός της Φούλαμ και πρώην του Ολυμπιακού, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «Αετών», την ώρα που το μέλλον του στην Αγγλία παραμένει ανοιχτό. Το συμβόλαιό του με τον λονδρέζικο σύλλογο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, ενώ έχει ήδη στα χέρια του πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του για ακόμη τέσσερα χρόνια.

Παρά την επιθυμία της Φούλαμ να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του, όλα δείχνουν πως ο Πορτογάλος προπονητής εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κλείσει τον… κύκλο του στο «Κρέιβεν Κότατζ». Άλλωστε, ο Σίλβα πιστώνεται την επιστροφή της ομάδας στην Premier League το 2022, αλλά και την καθιέρωσή της στο mid-table, με σταθερές πορείες στην κατηγορία τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης