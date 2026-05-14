Αυτός είναι ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού που θέλει για αντι-Μουρίνιο η Μπενφίκα
Με τη Ρεάλ Μαδρίτης να εντείνει ολοένα και περισσότερο την πίεσή της στη Μπενφίκα για να πάρει τον Ζοζέ Μουρίνιο, οι Πορτογάλοι εξετάζουν τις εναλλακτικές τους
Ο Μάρκο Σίλβα φαίνεται να αποτελεί τον βασικό υποψήφιο για τον πάγκο της Μπενφίκα, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η αποχώρηση του Μουρίνιο στο τέλος της σεζόν.
Σύμφωνα με την πορτογαλική «Record», ο 48χρονος τεχνικός της Φούλαμ και πρώην του Ολυμπιακού, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «Αετών», την ώρα που το μέλλον του στην Αγγλία παραμένει ανοιχτό. Το συμβόλαιό του με τον λονδρέζικο σύλλογο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, ενώ έχει ήδη στα χέρια του πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του για ακόμη τέσσερα χρόνια.
Παρά την επιθυμία της Φούλαμ να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του, όλα δείχνουν πως ο Πορτογάλος προπονητής εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κλείσει τον… κύκλο του στο «Κρέιβεν Κότατζ». Άλλωστε, ο Σίλβα πιστώνεται την επιστροφή της ομάδας στην Premier League το 2022, αλλά και την καθιέρωσή της στο mid-table, με σταθερές πορείες στην κατηγορία τα τελευταία χρόνια.
