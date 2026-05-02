Μετατρέπονται σε «πολεμιστές»: Μαθήματα MMA για Τζίμα και Κωστούλα
Σε μια κίνηση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα όρια του ποδοσφαίρου, ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρζελερ, αποφάσισε να επιστρατεύσει έναν επαγγελματία μαχητή του MMA για να σκληραγωγήσει τους παίκτες του, όπως αναφέρει η «Times»

Ανάμεσα σε αυτούς που βιώνουν αυτή τη νέα, ιδιαίτερη πραγματικότητα είναι και οι δύο Έλληνες επιθετικοί της ομάδας, ο Στέφανος Τζίμας και ο Μπάμπης Κωστούλας.

Τέλος τα «καλά παιδιά»

Ο Χιούρζελερ, ο νεότερος τεχνικός στην ιστορία της Premier League, θέλει να αποβάλει από τη Μπράιτον την εικόνα της «ευγενικής» ομάδας. Για να το πετύχει, έφερε στο προπονητικό κέντρο τον Κρίστιαν Έκερλιν, γνωστό ως «Βασιλιά της Φρανκφούρτης» στις πολεμικές τέχνες.

Στόχος; Να διδάξει στους παίκτες του –συμπεριλαμβανομένων των Τζίμα και Κωστούλα– πώς να χρησιμοποιούν το σώμα τους, πώς να μπλοκάρουν τους αντιπάλους και πώς να βγαίνουν νικητές στις «μονομαχίες σώμα με σώμα» στις στημένες φάσεις.

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

