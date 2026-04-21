Παναθηναϊκός - Μονακό: Ο Αταμάν πήρε τάιμ άουτ μόλις στο 1:57 μετά την έναρξη του ματς
Ο Τούρκος κόουτς του Παναθηναϊκού τα έψαλε στους παίκτες του καθώς περίπου δύο λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα ήταν πίσω με 0-6

Μόλις 1:57 πέρασε από το τζάμπολ του αγώνα ΠαναθηναϊκόςΜονακό, για το Play-In Tournament της EuroLeague, για να καλέσει ο Εργκίν Αταμάν το πρώτο τάιμ άουτ.

Με τους πράσινους να έχουν δύο άστοχα σουτ και ένα λάθος, ο Τούρκος προπονητής διέκοψε το ματς και έκανε και τις πρώτες του αλλαγές.

Έβγαλε τον Γκραντ για να βάλει τον Σορτς και τον Λεσόρ για να βάλει τον Φαρίντ.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός με νίκη θα καταλάβει την 7η θέση και θα αγωνιστεί κόντρα στην Βαλένθια στα playoffs της Euroleague.

