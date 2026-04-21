Ο Μάικ Τζέιμς βρήκε τον εαυτό του σε τοιχογραφία στο ΟΑΚΑ, βίντεο
Ο Μάικ Τζέιμς βρήκε τον εαυτό του σε τοιχογραφία στο ΟΑΚΑ, βίντεο
Ο Μάικ Τζέιμς επέστρεψε στην Αθήνα και στην έδρα της παλιάς του ομάδα για τον αγώνα των play in της Euroleague
O Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 21:00 τη Μονακό στο play in της Euroleague.
Με νίκη στο Telekom Center Athens η ομάδα της Αθήνας είναι 7η και θα παίξει με μειονέκτημα έδρας στα playoffs με την Βαλένθια.
Σε περίπτωση νίκης της Μονακό ο Παναθηναϊκός θα έχει την Παρασκευή (24/4) μια ακόμα ευκαιρία απέναντι σε Μπαρτσελόνα ή Ερυθρό Αστέρα και εάν επικρατήσει θα συναντήσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό.
Η Μονακό που έχει μείνει με 8 παίκτες είναι από την Δευτέρα στην Αθήνα και προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ. Σε σχέση με τον τελευταία αγώνα της κανονικής περιόδου διαθέσιμοι για τη Μονακό είναι οι Τζέιμς και Τάις.
Ο Μάικ Τζέιμς μάλιστα επέστρεψε στα παλιά λημέρια αφού τη σεζόν 2026-17 και το 2018 είχε φορέσει την πράσινη φανέλα. Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό αφού χαιρέτησε τους παίκτες του ΠΑΟ στη φυσούνα έψαξε και βρήκε τον εαυτό του σε τοιχογραφία από την περίοδο που αγωνιζόταν στους πράσινους.
Με τον Παναθηναϊκό ο Μάικ Τζέιμς κατέκτησε το νταμπλ το 2017 και το πρωτάθλημα του 2018.
Με νίκη στο Telekom Center Athens η ομάδα της Αθήνας είναι 7η και θα παίξει με μειονέκτημα έδρας στα playoffs με την Βαλένθια.
Σε περίπτωση νίκης της Μονακό ο Παναθηναϊκός θα έχει την Παρασκευή (24/4) μια ακόμα ευκαιρία απέναντι σε Μπαρτσελόνα ή Ερυθρό Αστέρα και εάν επικρατήσει θα συναντήσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό.
Η Μονακό που έχει μείνει με 8 παίκτες είναι από την Δευτέρα στην Αθήνα και προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ. Σε σχέση με τον τελευταία αγώνα της κανονικής περιόδου διαθέσιμοι για τη Μονακό είναι οι Τζέιμς και Τάις.
Ο Μάικ Τζέιμς μάλιστα επέστρεψε στα παλιά λημέρια αφού τη σεζόν 2026-17 και το 2018 είχε φορέσει την πράσινη φανέλα. Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό αφού χαιρέτησε τους παίκτες του ΠΑΟ στη φυσούνα έψαξε και βρήκε τον εαυτό του σε τοιχογραφία από την περίοδο που αγωνιζόταν στους πράσινους.
Με τον Παναθηναϊκό ο Μάικ Τζέιμς κατέκτησε το νταμπλ το 2017 και το πρωτάθλημα του 2018.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
