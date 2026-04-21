Ο Μάικ Τζέιμς βρήκε τον εαυτό του σε τοιχογραφία στο ΟΑΚΑ, βίντεο

Ο Μάικ Τζέιμς επέστρεψε στην Αθήνα και στην έδρα της παλιάς του ομάδα για τον αγώνα των play in της Euroleague

O Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 21:00 τη Μονακό στο play in της Euroleague. 

Με νίκη στο Telekom Center Athens η ομάδα της Αθήνας είναι 7η και θα παίξει με μειονέκτημα έδρας στα playoffs με την Βαλένθια.

Σε περίπτωση νίκης της Μονακό ο Παναθηναϊκός θα έχει την Παρασκευή (24/4) μια ακόμα ευκαιρία απέναντι σε Μπαρτσελόνα ή Ερυθρό Αστέρα και εάν επικρατήσει θα συναντήσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό. 

Η Μονακό που έχει μείνει με 8 παίκτες είναι από την Δευτέρα στην Αθήνα και προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ. Σε σχέση με τον τελευταία αγώνα της κανονικής περιόδου διαθέσιμοι για τη Μονακό είναι οι Τζέιμς και Τάις. 

Ο Μάικ Τζέιμς μάλιστα επέστρεψε στα παλιά λημέρια αφού τη σεζόν 2026-17 και το 2018  είχε φορέσει την πράσινη φανέλα. Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό αφού χαιρέτησε τους παίκτες του ΠΑΟ στη φυσούνα έψαξε και βρήκε τον εαυτό του σε τοιχογραφία από την περίοδο που αγωνιζόταν στους πράσινους. 

Με τον Παναθηναϊκό ο Μάικ Τζέιμς κατέκτησε το νταμπλ το 2017 και το πρωτάθλημα του 2018.


Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Best of Network

Δείτε Επίσης